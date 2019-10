Ivo Sanader traži prekid izvršenja kazne

Odbrana Ive Sanadera podnijela je molbu za prekid izvršenja kazne koju služi u zagrebačkom zatvoru u slučaju Planinska.



I to kako bi nesmetano prošao rehabilitaciju u Krapinskim toplicama nakon operacije koljena.

"Smatramo da je njemu oporavak nemoguć u ovim uslovima, a osim toga i državi se smanjuju troškovi ako je on mjesec dana vani i obavlja tu rehabilitaciju. Ovdje nije sporno da bi on mogao pobjeći, tu se samo radi da svoje liječenje dovrši vani jer u uslovima gdje se sad nalazi je nekoliko pravosudnih policajaca i to sve angažuje određena sredstva, mislimo da bi bilo najrealnije da se on pusti na mjesec dana i onda vrati", rekla je za N1 Jadranka Sloković, advokat Ive Sanadera.

Molba za prekid izvršenja kazne podnesena je sutkinji izvršenja Županijskog suda u Velikoj Gorici, potvrdio je još ranije portparol tog suda Ante Zeljko, te dodao da odluka još nije donesena zbog "nepoznanica" koje ima u ovom predmetu. Biće donesena nakon što dobije sve odgovore koje je zatražila.

Naime, sutkinja izvršenja od zatvora u Remetincu u kojem Sanader služi kaznu u slučaju Planinska, zatražila je podatke o osnovi i statusu po kojoj je bivši premijer upućen prvo na operaciju, a zatim na rehabilitaciju.