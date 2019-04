Ivo Sanader ponovo iza rešetaka

Bivši hrvatski premijer i predsednik HDZ Ivo Sanader izveden je sinoć iz porodične kuće u Zagrebu odakle ga je policija odvela u istražni zatvor Remetinec na odsluženje šestogodišnje kazne.

Vrhovni sud Hrvatske izrekao je Sanaderu pravosnažnu presudu u korupcijskom slučaju "Planinska" i povisio zatvorsku kaznu na šest godina, pa je za njim izdat nalog za privođenje.

Uoči dolaska policije, Sanader je novinarima ispred svoje kuće u Zagrebu rekao da je riječ o predstavi za javnost i politički motivisanom postupku.

"Nema dokaza. Ovo je smiješno, presuda je trebalo da padne. Ovo je još jedna predstava. Tu su moji advokati, ako dođu po mene, ja idem. To je besmisleno. To su laži, jedna do druge. Ja sam spreman na sve i dokazaću svoju nevinost", izjavio je Sanader.