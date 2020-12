Hrvatsku jutros pogodila još tri zemljotresa

Prema podacima EMSC-a zemljotresi su se desili u blizini Siska i Petrinje, nadomak Zagreba na dubini od 10 kilometara.

Prema prvim podacima zemljotres se osjetio i u Karlovcu, Zagrebu, Međimurju i Gorici.

Potres se osjetio i u Banjaluci.

Iako su brojni mještani Petrinje proveli besanu noć, dodatno ih je uplašilo novo podrhtavanje tla koje se najjače osjetilo opet u ovom gradu.

Na Facebook stranici SMŽ Infovijesti takođe je došlo obavještenje o novim zemljotresima gdje su mnogi stanovnici Hrvatske kazali kako se tlo trese cijelu noć, ali da su jutros ponovo bila jaka podrhtavanja.

Mnogi su kazali da su noć proveli u automobilima jer su se plašili vratiti u domove te da su se jutrošnji zemljotresi desili u razmaku od nekoliko minuta i da su poprilično dugo trajali.

Juče je bio jedan od najtežih dana u Hrvatskoj, a posebno u Petrinji, Glini i Sisku koji su najviše pogođeni zemljotresom.

Prema posljednjim informacijama, stradalo je sedmoro ljudi, 20 je povrijeđeno, a materijalne štete su ogromne.

Sve službe su sinoć bile uključene u traganje za ljudima za koje se smatra da su ostali ispod ruševina.

#Earthquake (#potres) possibly felt 2 min ago in #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t Info from @SismoDetector pic.twitter.com/sEXn9QxeKL

— EMSC (@LastQuake) December 30, 2020