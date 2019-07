Hrvatski sveštenik: Iza svakog abortusa stoji muškarac koji je zakazao

Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao, istakao je sveštenik poznat po svojim gorljivim, mnogima kontroverznim stavovima, don Damir Stojić, koji je u četvrtak održao duhovnu obnovu u mjestu Mravince kod Solina, piše "Slobodna Dalmacija".

On je kazao i kako mu ne bi vjerovali kada bi otkrio koliko muškaraca mu se ispovjedilo o problemima s pornografijom.

"To je toliko uzelo maha da, kad govorim javno o ovom problemu, počnem redovno dobijati prijetnje smrću. Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao. Dragi muškarci, budite muškarci, stanite iza svojih djela. Abortus je glavno prokletstvo hrvatskog naroda. Ne zanima me šta naša udruženja o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti", rekao je don Stojić.

Prema njegovim riječima, prije četiri dana vidio je živog Isusa.