Hrvatski sabor pokrovitelj komemoracije na Blajburgu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković ponovio je u subotu u Splitu da će Hrvatski sabor biti pokrovitelj komemoracije na Blajburgu dodavši da su tamo ubijeni ljudi bez suda i presude, da se radilo o zločinu i tragediji i vrši se komemoracija žrtvama.

Upitan o Jasenovcu rekao je kako će država i ove godine obilježiti i komemoraciju u Jasenovcu, te je pozvao sve da se uključe da se to zajednički obilježi.

Jandroković je ponovio da će Hrvatski sabor biti pokrovitelj ovogodišnje komemoracije na Blajburgu.

"Mi smo dužni iskazati poštovanje prema žrtvi, tamo su ubijeni ljudi bez suda i presude, radilo se o zločinu i tragediji i moraju svi prihvatiti tu istorijsku istinu. I oni na 'lijevoj' strani političkog spektra moraju shvatiti da se tamo dogodio zločin. Ne mogu prihvatiti one koji govore o tome da je to bila odmazda, da je to bilo nešto što je prihvatljivo. I poraženi vojnici zaslužuju suđenje, oni su ubijeni bez suda, dakle radi se o zločinu i mi smo kao država dužni komemorisati tu žrtvu", rekao je novinarima predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Jandroković prije sastanka s proširenim Predsjedništvom HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

