Hrvatski ministar najavio otvaranje granica sa BiH

"Na nivou Europske unije dogovoreno je da oko 15.6. otvorimo unutar granica EU, a nakon toga treće zemlje", rekao je hrvatski ministar turizma Gari Kapeli.

"Do kraja juna sigurno će biti otvoreno, dakle naročito hotelijeri Makarske i ovaj dio, lično su me u zadnjih par dana zvali. Insistiraju na to me da što prije budu otvorene grenice prema BiH jer ima jako puno interesa, ja mislim da ćemo i prije, negdje oko 22., 23. najkasnije 25., s BiH otvoriti granicu", rekao je za RTL je hrvatski ministar Kapeli.

Visoki predstavnik EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Žosep Borel najavio je u srijedu da će Komisija ove sedmice preporučiti postupno i djelimično otvaranje spoljnih granica Unije od 1. jula.