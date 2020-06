Hrvatski epidemiolog: Situacija u BiH se smiruje, ali na jesen ćemo svi imati više zaraženih

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak po izlasku iz samoizolacije za Dnevnik Nove TV je govorio o epidemiološkoj situaciji u BiH i Hrvatskoj, ali i o prognozama za jesen kada je riječ o koronavirusu.

Na pitanje da li su granice sa našom zemljom otvorene zbog izbora Capak je kazao da je to pitanje za političare, te da on može govoriti samo o epidemiološkim aspektima.

"Ono što mogu epidemiološki reći je da porast broja slučajeva posljednjih desetak dana bio je importiran iz BiH, Srbije i sa Kosova. Slučaj u Đakovu je povezan s Kosovom. Kad smo vidjeli da je takva situacija, mi smo predložili epidemiološki, da se uvede nešto strožije na granice, a jedna od mjera je i samoizolacija koja je bila uvedena. To je najstrožije upozorenje građanima. Ako vi govorite građanima - nemojte putovati u te zemlje jer tamo ima više koronavirusa nego što ga ima kod nas, to je slabo upozorenje. Ali ako im kažete da trebaju ići u samoizolaciju, to je strogo upozorenje", kazao je Capak.

Istakao je da se situacija u BiH smirila.

"Mislim da se situacija smiruje. Isto kao i kod nas, neće se odmah smiriti. Ovo što se danas registrira kao novooboljeli, oni su se izložili prije pet, sedam ili deset dana. Ne može se odjednom smiriti situacija", rekao je Capak.

Direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govorio je i o svojim očekivanjima za jesen, ističući da će situacija biti gora.

"Ako se virus u međuvremenu ne promijeni ili ne nestane, na jesen, kad zahladi i kad ćemo biti više u zatvorenim prostorijama gdje je koncentracija virusa veća, sigurno će se lakše prenositi koronavirusna infekcija. Osim toga, to će nam se poklopiti sa sezonom drugih respiratornih infekcija, uključujući gripu. Tada ćemo imati puno težu situaciju nego što je imamo sada. Svjetska zdravstvena organizacija u zadnja je dva dana vrlo intenzivno komunicirala svoju bojazan da će koronavirusna infekcija na jesen biti puno gora nego što je sada. To su naučnici koji znaju o čemu govore. Tu situaciju na jesen trebamo uzeti ozbiljno i trebamo se jako dobro za to pripremiti. Bit će puno veći broj zaraženih i bit će puno teže jer će se interpolirati s drugim respiratornim infekcijama", zaključio je Capak.