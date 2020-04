Hrvatska uzgojila virus korona u laboratoriji kako bi se razvila vakcina

U zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti "dr Fran Mihaljević" u laboratorijskim uslovima uspješno je uzgojen virus koji uzrokuje Kovid-19.

U pitanju je prvi korak u razvoju vakcine, a koristi i u drugim brojnim istraživanjima i projektima.

Biolog sa ove Klinike Željka Mačak Šafranko kazala je da je uspješno uzgojen virus iz brisa pacijenta koji je bio pozitivan na SARS-COV2. Izolovani virus poslat je u Njemačku.

Iz Klinike su se prisjetili i procesa uzgajanja.

"Bili smo u totalnom haosu. Radili smo cijelu nedjelju od jutra do mraka. Totalni haos, hrpa uzoraka za testiranje. Međutim, naučna znatiželja je tu nekako prevladala da sam ja uspjela da odem u tu laboratoriju, stavim bris na ćelije. Nakon pet dana sam došla i vidjela da ima virusa. To smo kasnije molekularnim metodama i potvrdili. Osjećala sam se ponosno i srećno. Nisam mislila da će to ići baš tako lako", rekla je.

Ovaj uspjeh pomoći će u pravljenju generalne karakteristike objasnio je biolog Ivan Kristian Kurolt koji je ustanovio i prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj.

"Uz pomoć našeg virusa možemo shvatiti kako virus raste u kulturi, brže, sporije, koliko jako se razmnožava", rekao je on.

Iako ovo predstavlja prvi korak u pronalasku vakcine Šafranko kaže da će vjerovatno prije pronalaska efikasne vakcine postojati mogućnost liječenja virusa.

Direktorka Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić za RTL Danas kazala je da je u pitanju veliki uspjeh za Hrvatsku.