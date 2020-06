Hrvatska ukida obaveznu izolaciju za građane BiH

Ministar unutrašnjih poslova i šef Nacionalnog štaba civilne zaštite Hrvatske Davor Božinović najavio je otvaranje granica prema Bosne i Hercegovine odnosno ukidanje obvezne dvonedjeljne samoizolacije za one koji dolaze iz BiH, a odluka bi, kako je rekao, trebala biti donesena već sutra.

"U fazi smo plesa s virusom, analiziramo na dnevnoj bazi. EU će vjerojatno izaći s preporukama, danas su u tijeku ti razgovori. Vjerojatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granici, i kad su u pitanju državljani EU i naše susjedne zemlje. To će značiti ulazak u RH na način da se svi koji ulaze pridržavaju epidemioloških mjera, više ne bi značilo obvezu samoizolacije za one koji dolaze iz BiH. Očekujem to najkasnije sutra"; rekao je Božinović.

Komentarisao je i postupak Ustavnog suda kojim će se preispitivati jesu li odluke Štaba bile u skladu s Ustavom.

"Vlada je više puta rekla da su naše odluke u skladu s Ustavom i zakonom. Odgovarali smo na upite, odgovarat ćemo i dalje. Donijeli smo zakon da bi Stožer mogao biti čim prije u funkciji i kako bismo počeli donositi odluke za prvi nalet koronavirusa, prošao je sve klubove i saborsku proceduru. Sabor je u ekspresnoj proceduri ovlastio Stožer za donošenje odluka za koronakrizu", kaže Božinović.

Tvrdi da su sve odluke bile donesene na temelju struke.

"Rezultati su posljedica toga što su sve odluke donesene na temelju struke. Što se Stožera tiče, svaku odluku je donijela struka, a iza kritika nisam vidio da stoje epidemiolozi, čak ni oni koji su članovi SDP-a", kazao je.

Komentarisao je i veći broj oboljelih u Hrvatskoj i eventualne nove mjere.

"Više-manje su se sve zemlje otvorile. Gasit ćemo žarišta gdje se pojave, ali ako imamo lokalna žarišta ne znači da se mjere trebaju primjenjivati na području cijele zemlje. Cilj je da se donose izbalansirane mjere, vjerujem da ćemo opet pokazati da smo među najboljima. Ovo nije švedski model, drastične su razlike u rezultatima između Hrvatske i Švedske. Nema podataka da postoje teže kliničke slike, niti je itko na respiratoru u Hrvatskoj", rekao je Božinović.

(Index.hr)