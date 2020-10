Predsjednik Ljekarske komore Hrvatske Krešimir Luetić izjavio je danas da je situacija u Hrvatskoj vrlo ozbiljna i da se krenulo s mobilizacijom penzionisanih ljekara koji bi radili sa ne-kovid pacijentima.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata potvrđeno 2.242 nova slučaja korona virusa, a preminulo je 16 osoba.

"Situacija je vrlo, vrlo ozbiljna. Uputili smo poziv našim penzionisanim kolegama, ako još imaju važeće licence, da se jave i da se aktiviraju u zdravstvenim ustanovama. Poziv je upućen penzionisanim ljekarima između 65 i 75 godina, s važećim licencama. Javilo se već 15, stavili su se na raspolaganje", rekao je Luetić za N1 Zagreb.

Kazao je da oni neće ići na prvu liniju borbe protiv korone jer spadaju u rizičnu grupu, ali da ljekare, koji zbog samoizolacije ispadaju iz sistema, treba zamijeniti u radu sa ne-kovid pacijentima.

On rekao da je broj hospitalizovanih zabrinjavajuć, te da je to posljedica novozaraženih od prije nekoliko nedelja, kad su brojke novozaraženih bile bitno manje.

"Danas je 731 osoba u bolnicama, 52 na respiratoru. To je posljedica novozaraženih od prije dvije-tri nedjelje. Tad smo imali 200 do 400 novozaraženih. Ako danas gledamo situaciju, brojevi su pet do šest puta veći. Mi ćemo za dvije-tri nedjelje imati znatno više ljudi u bolnicama i onih koji će trebati intenzivnu njegu", rekao je.

Kako je dodao, lakše je naći prostor i staviti krevet, ali za svakog pacijenta treba nega od 24 sata.

"Ako se poveća za četiri puta, to je već 2.500 ljudi u bolnicama, to je još veći problem sa zdravstvenim radnicima koji su raspoloživi za njegu o njima", kaže Luetić, objavio je Tanjug.