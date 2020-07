Hrvatska nije promijenila odluku, državljani BiH ulaze bez obaveze samoizolacije

Iako su hrvatski mediji jutros najavili da će Nacionalni štab te zemlje danas donijeti odluku o obaveznoj 14-dnevnoj samoizolaciji za državljane BiH koji ulaze u Hrvatsku, to se do večeras nije dogodilo. To znači da državljani BiH bez problema mogu putovati u susjednu zemlju, turistički ili poslovno.

Kako Klix.ba nezvanično saznaje postoji vjerovatnoća da će Hrvatska ispoštovati ranije donesenu odluku Nacionalnog štaba od 30. juna, koja je na snazi do 14. jula. To se odnosi na odluku kojom državljani BiH mogu ulaziti u Hrvatsku bez obaveze samoizolacije, ali samo iz opravdanog razloga (potvrda za turizam i poslovno, tranzit itd.) No povećan broj zaraženih osoba u Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i drugim zemljama našeg regiona ipak bi moglo navesti nadležne u Hrvatskoj da prije 14. jula promijene odluku. S druge strane hrvatske vlasti su pod pritiskom turističkih radnika, posebno sa Makarske rivijere, koje trpe velike posljedice zbog nedostatka gostiju iz Bosne i Hercegovine. Tome u prilog ide izjava direktora Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka koji je u utorak izjavio da se ponovo razmatra uvođenja mjere samoizolacije za državljane Bosne i Hercegovine. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš kazao je u srijedu kako se svaki dan rade situacijske analize epidemije u toj i okolnim državama i da se razmatraju potencijalne mjere za državljane susjednih zemalja. Ukoliko Hrvatska i donese odluku o 14-dnevnoj izolaciji za one koji dolaze iz BiH, implementacija ne bi trebala početi odmah, a zbog hrvatskih državljana u BiH i Srbiji, odnosno kako bi se oni na vrijeme mogli vratiti u zemlju, a da ne moraju u izolaciju.