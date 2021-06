Hrvatska: Medvjed koji je napadao aute nije bio bijesan

Prema informacija iz riječkog Instituta za veterinu, medvjed koji je prije dva dana napao vozila na staroj cesti Rijeka-Zagreb nije bio bijesan. Riječ je, ističu stručnjaci, o prvom ikad zabilježenom napadu neke divlje životinje na osobna vozila u Gorskom kotaru.

Na kraju je medvjed usmrćen, a analiza je pokazala da nije bio bijesan. Lovnik Slavko Starčević ističe kako se nešto slično nikada nije dogodilo.

"Mislim da ga je u ranim jutarnjim satima auto udario i onda je on bio agresivan na sve aute. To se nije nikada desilo, ovo je prvi put da je on napao auto i da se tako ponaša", rekao je za HRT.

Tijelo medvjeda biće uskoro prevezeno na Veterinarski fakultet u Zagrebu. Lovci naglašavaju da je iza njih događaj koji nikako ne bi željeli ponoviti. I načelnik opštine Fužine David Bregovac poziva posjetitelje na oprez i primjereno ponašanje.

"Uvijek bude mala mogućnost da se pojavi medvjedica s mladima. Ona jest opasnija, ali ovako nešto se nikad nije desilo i, kažem, dok se ljudi pridržavaju osnovnih pravila boravka u prirodi, neće se takve stvari dešavati", izjavio je Bregovac.