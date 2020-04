"Hrvatska je ogrezla u zločinu koji je počinila tokom 20. vijeka"

Dragan Vasiljković, poznat kao Kapetan Dragan, u intervjuu Srni nakon 13,5 godina zatvora u Hrvatskoj, poručuje da je sadašnja Hrvatska ogrezla u zločinu koji je počinila tokom 20. vijeka i da njegova borba za pravdu tek počinje.



Kapetan Dragan najavljuje angažovanje u politici sa ciljem da bi pomogao Srbima u hrvatskim zatvorima i smatra da, nakon što mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku 20 godina, da bi i Srbija trebalo isto da učini prema dvojici Hrvata.

"Imam neka obećanja da će to da se dogodi", ističe Vasiljković.

U osvrtu na godine provedene u zatvorima Hrvatske, Vasiljković naglašava da, bez obzira što će nekima zazvučati patetično, on to vrijeme "doživljava kao Božiji dar jer je sagledao suštinu Hrvatske i hrvatskog naroda".

"Da nisam bio tamo i da to nisam doživeo i video sopstvenim očima, ne bih poverovao da vi možete u 21. veku neke ljude, samo zato što su pripadnici jednog naroda, da osuđujete na dugogodišnje robije, bez ijednog jedinog proverljivog dokaza", priča Vasiljković.

On smatra da je sadašnja Hrvatska ogrezla u zločinu koji je počinila tokom 20. vijeka.

"To sam im i rekao. Oni su nasljednici svojih roditelja koji su izmislili industrijske pogone za ubijanje dece ispod 14 godina. Bože moj, to niko, niko nije radio osim Hrvata. To nema nigde zabeleženo u istoriji da se tako organizovano pristupilo ubijanju dece, i to mlađe od 14 godina. Ukupno 11.000 dece je ubijeno samou logoru u Sisku", ističe Vasiljković.

On podsjeća i na to da je samo fra Petar Brzica svojom rukom zaklao 1.385 Srba u Јasenovcu i naglasio da se nameće pitanje i kakva je to religija koju ispovijedaju zločinci.

"I kakav je to narod koji prihvata takvu religiju i koji toleriše industrijske pogone za ubijanje dece? Pogledajte moju biografiju iz vremena rata. Nikada nisam napadao hrvatski narod. Sada mislim da mora narod da se napada. Mora, jer narod to toleriše i zločinci dobijaju svoju snagu od naroda koji ga toleriše", ističe Vasiljković.

On u prilog tome navodi da je evropskog poslanika Ružu Tomašić, koja je prepoznata po ustaštvu, izabrala većina Hrvata.

"Kada god govorim o Hrvatima, ja govorim o onim Hrvatima unutar Hrvatske, ne o onim van Hrvatske. Među njima imam prijatelje kojih se ne odričem. To su ljudi koji nisu hteli da budu dio tog zločinačkog ustaškog ambijenta u kom i sada srpske zatvorenike u Lepoglavi noću bude na svakih šezdeset minuta i ne daju im pravo ni na san", naglašava Vasiljković.

On konstatuje da je to strašno i zločinačko ponašanje i da će učiniti sve da pomogne tim ljudima nekim vidom angažovanja u politici.

Komentarišući da mu je Hrvatska zabranila ulazak na njenu teritoriju na 20 godina, Vasiljković je rekao da nije imao nikavu namjeru ni da ide tamo, ali da smatra da, kada je to već napisano, Srbija ima obavezu da bar dvojici "eksponiranih" Hrvata, jer, kako je rekao, oni i nemaju svoje heroje, zabrani da uđe u Srbiju.

On naglašava da Srbija i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uporno pokušavaju da postupaju ljudski u mnogim situacijama, kao što je na primjer u Srebrenici, gdje je on napadnut, ali da to ne nalazi na reciprocitet.

"Ok. Probali smo. Videli smo da to ne može. Ljudski je i hrišćanski čoveku pružiti ruku, ali ne možeš životinji da pružiš ruku. Uješće te. Sada treba da kažemo - čekajte, ako ćete biti zveri mi ćemo vas tretirati kao zveri. Vidite šta oni rade. Pređašni zločin gde su osudili nevinog čoveka na najstrožu moguću kaznu koriste kao opravdanje za novi zločin o zabrani ulaska od 20 godina. Razumete li koliko je to cinizam", rekao je Vasiljković.

BORBA ZA PRAVDU TEK POČINjE

Kapetan Dragan poručuje da iako Hrvatska misli da je izricanjem mjere progona "završila sa njim", njegova borba za pravdu tek počinje.

"Sva lokalna sredstva moraju da se iscrpe. Tužba je sada pred Ustavnim sudom Hrvatske. Oni to odugovlače. Međutim, oni su se prevarili. Morali su da donesu odluku bar jedan dan pre mog puštanja na slobodu. Pošto tu odluku nisu doneli, meni je uskraćeno pravo na suđenje. Tako mi to sada teramo pred Komitetom UN", naglašava Vasiljković.

On navodi da je njegov tim već ranije podnio tužbu za neopravdano dugo držanje u zatvoru bez optužnice.

"Јedanaest godina proveo sam u zatvoru bez ikakve optužnice i naravno bez ikakve krivice. To je svetski rekord. To je duže nego Nelson Mandela, Gandi... Svi zajedno nisu proveli jedanaest godina u zatvoru bez optužnice kao što su Hrvati držali mene tamo. Oni su imali šest meseci vremena da odgovore na to. Prošao im je taj rok. Nisu odgovorili. Tako da će UN sada doneti presudu isključivo na naš zahtev bez da se čuje njihov", pojašnjava Vasiljković.

On ističe da je to samo jedan dio.

"Pored toga, mi imamo odštetni zahtev od nekih 40 miliona dolara protiv Australije, a posle ćemo videti koliki će biti odštetni zahtev protiv Hrvatske. Tako da se ozbiljno pripremamo za to. Postoji tu ozbiljan tim advokata na svim kontinentima", zaključio je Vasiljković.

DISCIPLINA U VRIЈEME KORONE ЈE MORALNA I LjUDSKA OBAVEZA

Kapetan Dragan, koji je u hrvatskim tamnicama tokom 13,5 godina iskusio svu težinu zatvorske izolacije, a prve dane slobode u Beogradu takođe provodi u izolaciji zbog epidemije virusa korona, kaže da disciplina u vrijeme korone više nije opcija koju neko hoće ili neće - nego je to nešto što se jednostavno mora da bi narod fizički i mentalno opstao.

"To je moralna i ljudska obaveza da moramo biti disciplinovani jer ako ne budemo bili loše nam se piše. Јa sebe doživljavam kao uzornog građanina i ja ću to ispoštovati do posljednjeg dana", smatra Vasiljković.

On navodi da je od 23. maja 2019. godini bio u potpunoj zatvorskoj izolaciji tako da boravak u beogradskom stanu, uz mogućnost da izađe na balkon, da telefonira i koristi računar, ne smatra nikakvom žrtvom.

"Kada bismo mi samo nekako naučili da budemo disciplinovani mesec dana, taj virus bi nestao. Јednostavno bi nestao, ali je teško da mi budemo takvi, jer nismo takvi. Kada god poželite da napustite izolaciju, setite se da možda ugrožavate nečiji život, a možete spasiti život tako što ćete ostati unutra", poručuje Vasiljković.