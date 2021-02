Hrvati žele rusku vakcinu, Evropska unija i dalje ne dozvoljava

Uprkos zabrani Evropske komisije da članice EU same nabavljaju vakcinu Hrvatska je u pregovorima sa Moskvom da u najskorije vrijeme skupi veću količinu Sputnika V.

Ne spominju se količine, ali se navodno radi o 500.000 doza za prvu porudžbinu koja bi trebala da bude realizovana početkom marta.

Vakcinisanje u Hrvatskoj ide izuzetno sporo, jer vakcina nema dovoljno. Za sada se isporučuju američke vakcine Fajzer i Moderna i AstraZeneka, ali sve je to nedovoljno da se do ljeta vakciniše 70 odsto hrvatskih građana. To je cilj kako bi turistička sezona bila bezbjedna, pa se ne isključuju mogućnost da će Hrvatska naručiti i dodatne količine ruske vakcine.

Da se vode pregovori potvrdili su i u ruskoj ambasadi u Zagrebu, izrazivši spremnost da vakcina bude izručena u najskorije vrijeme ako Zagreb to zvanično zatraži. U ambasadi kažu da nabavka vakcine nema nikakvu političku pozadinu, dok se hrvatske vlasti za sada ne izjašnjavaju u kojoj je fazi dogovor. Ostaje naravno da se oglase i evropski regulatori kada je riječ o ruskoj vakcini, ali ako će se to čekati onda Sputnik V neće tako brzo doći u Hrvatsku.

Dok se čeka vakcina iz dana u dan otkriva se u Hrvatskoj da su se mnogi vakcinisali preko reda, a najčešće se riječ o političarima i uglednim pojedincima. Na dugoj listi našao se i bivši ministar Slavko Linić, a pretpostavlja se da je čak 4.000 osoba vakcinisano iako nisu bili na redu.