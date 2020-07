Hrvati prekrečili pogrdni grafit na zidu pravoslavnog groblja i crkve

Mještani Hrvati iz sela Dobrič kod Širokog Brijega danas su se organizovali i prefarbali zid pravoslavnog groblja i Crkve Svete Nedjelje na kojem je jutros osvanuo ispisan grafit "Sve vas ovo čeka" i ustaški simbol slovo "U".

Predsjednik mjesne zajednice Dobrič-Grabova Graba-Prolo Dragan Marić kaže da su se mještani organizovali čim su čuli ružnu vijest o prijetećim grafitima.

- Јa sam se odmah čuo sa mještanima Srbima iz pomenutog naselja, malo smo popričali i tražili način da to odmah prefarbamo. Nije nikome bilo svejedno. Mislim da smo dali do znanja da to osuđujemo kao lokalna zajednica. Mještani koji žive u tom naselju trebaju da se osjećaju bezbjedno, a ne nelagodno. I do sada smo im uvijek bili na raspolaganju - rekao je Marić.

On je naglasio da će mjesna zajednica učiniti sve da bude prefarban cijeli zid oko groblja i Crkve.

Sveštenik koji je nadležan za ovo područje Nebojša Radić zahvalio je mještanima Hrvatima za ovaj gest, navodeći da Srbima koji su ovdje u manjini puno znači podrška komšija i lijepa riječ.

- Ljudi su jutros, zaista, bili uznemireni i u strahu. I ranije se dešavalo da se pišu grafiti i ružne poruke, ali nikada do sada na groblju ili Crkvi - naveo je Radić.

On očekuje da će policija pronaći počinioce.

- Nadam se da će i grad Široki Brijeg pokazati više brige i senzibiliteta prema mještanima Dobriča koji, primjera radi, nemaju vodovod, dok ga okolna naselja imaju. Dosta je stvari koje bi mogle biti mnogo drugačije - napominje Radić.

Dobrič je jedino mjesto u Širokom Brijegu gdje žive Srbe, njih oko četrdeset.

Neki od njih ni u ratu nisu napuštali svoje kuće, a neki su se vratili nakon rata.

Svi su bili veoma uplašeni i uznemireni, tako da niko od njih jutros nije želio dati izjavu za medije. Oni ističu da imaju jako dobre odnose sa svojim komšijama.