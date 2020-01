Hrvati biraju predsjednika u drugom krugu izbora

Ne znam, vidjećemo, nisam siguran, nemojte mene, najčešći su odgovori Zagrepčana na pitanje ko pobjeđuje večeras. Oni sa konkretnijim odgovorima kažu da očekivanja od novog predsjednika ili stare predsjednice – baš i nemaju.

"To je, praktično, formalnost. Tu nema onoga što se treba napraviti i reći. Samo sje di gore i baš ga briga.

Kolindica, za mene je Kolinda najbolja. Zašto? Zato što je žena i ne voli nekako te ratove. Šta vi mislite, ko će pobjediti? Ne mislim ništa. Mislite li da može da dođe do boljitka za građane ko god bude bio? Doći će do promjene ali kakve, vidjećemo", kažu stanovnici Hrvatske.

Retorika je u drugom krugu bila dosta blaža, barem kada su Srbi u pitanju, poručuju u Srpskom nacionalnom vijeću Hrvatske. Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović, kažu u SNV-u, nisu imali vremena da se toliko bave manjinama jer su imali previše svojih ličnih ratova. Ko god od njih dvoje bude predsjednik Srbima je, ističu, razgovarati i pokušati riješiti mnoge probleme koje ih muče.

"Od infrastrukture, neriješenih pitanja naših institucija, povrata imovine SPC, elektrifikacije sela, vodovoda, jako veliki broj problema koje treba rješavati. Tradicionalno, većina Srba u HR glasa za lijeve opcije tako da neće biti iznenađujuće ako tako bude i danas", kaže Boris Milošević, predsjednik SNV.

Ko dobije veće gradove, mogao bi da dobije izbore a u prvom krugu dobio ih je Milanović. HDZ, kažu analitičari, ozbiljno lobira po Hercegovini koja bi, po nekima, mogla da prevagne na stranu Grabar Kitarović.

"Prvenstveno da veliki gradovi izađu u isto tolikom broju. Što govori da je Milanović u prednosti večeras. Ta prednost mora biti veća od dva odsto zbog rezultata iz BiH i inostranstva. Jako neizvjesno", smatra Krešimir Macan, analitičar.

Svakako će politička scena u Hrvatskoj biti vrlo interesantna ko god večeras pobijedi. Ako to bude aktuelna predsjednica, HDZ će ostati u apsolutnoj vlasti i imati dobru odskočnu dasku za parlamentarne izbore dogodine. Ako Milanović dobije, odnosi Pantovčak Markov Trg mogli bi postati pitanje broj jedan u zemlji koja u narednih šest mjeseci predsjedava Evropskom unijom.