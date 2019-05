Hrvati bijesni na papu Franju  

Izjava pape Franje da ne zna čemu bi služilo proglašenje Alojzija Stepinca svecem, kao i da mu je patrijarh SPC pomogao, razbjesnila je hrvatsku političku scenu.

Najoštrija je bila evropska poslanica Ruža Tomašić ocjenivši da papa dobro zna ko je srpski patrijarh i da "Irinej nije onakav kakvim želi da se prikaže".

"Oni su blagoslovili tenkove i topove koji su išli na Hrvatsku. Jedan takav ne može biti svjedok. Poslala sam mu pismo, a on traži istinu na drugoj strani... Papa na ovaj način još jednom sudi Stepincu. Zašto bih mislila ono što papa misli?", rekla je Tomašićeva.

Nikola Grmoja, poslanik opozicionog Mosta, ocijenio je da Katolička crkva želi dobre odnose sa Pravoslavnom crkvom i da vjerovatno želi da pokuša da uskladi stavove s njima prije proglašenja, prenosi zagrebačka N1.

Hrvoje Zekanović iz Hrasta uvjeren je da će Stepinac uskoro biti proglašen svetim.

"Papa Franja svjestan je značaja Stepinca za hrvatski narod i Katoličku crkvu, i usudio bih se da kažem i čovječanstvo. Žao mi je što Srpska pravoslavna crkva i neki pojedinci iz srpske politike to ne uviđaju, ali i tamo su zaduvali neki malo drugačiji vjetrovi. Ja sam siguran da ćemo uskoro i u Zagrebu i u Vatikanu slaviti proglašenje Stepinca svetim", izjavio je Zekanović.

Po povratku iz Bugarske i Sjeverne Makedonije, papa je novinarima HRT-a u avionu izjavio da je Stepinac bio duševan čovek, zato ga je Crkva proglasila blaženim.

"Ali u određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne tačke, istorijske tačke. Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savjete i uvidio da treba da zatražim pomoć (srpskog partijarha) Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničku istorijsku komisiju i sarađivali smo. I Irineju i meni jedini je interes istina. I da ne pogriješimo. Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikom to ne bi služilo", rekao je papa Franja.