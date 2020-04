Hrvata silovali u zatvoru: Kad su čuli da je čuvao mrtvu majku četiri godine, brutalno ga pretukli

Zbog silovanja i teškog povrjeđivanja tada istražnog 60-godišnjeg zatvorenika, koji je prije tri i po godine boravio u sobi 44 na III Odeljenju remetinečkog zatvora, na Županijskom sudu u Velikoj Gorici nepravosnažno su osuđena njegova tri bivša cimera.

N.V. (31) osuđen je na pet godina zatvora, E.O. (27) na dve i po, dok je dve godine dobio F.Š.H. (27).

Prema optužnici, trojac je psihički i fizički danima zlostavljao muškarca. Vidjeli su da je čovjek daleko slabiji od njih pa su mu tokom decembra 2016. priuštili pakao u ćeliji. Prvo ga je N.V. odvukao u toalet i prisilio da klekne na pod kako bi ga oralno zadovoljio. A kada su otkrili razloge zbog kojih je pritvoren (četiri godine držao mrtvu majku u stanu o.pa) F.Š.H. je drugu dvojicu nagovarao da ga tuku govoreći im gdje da udaraju. Šakama su ga tukli po glavi, leđima i rebrima pri čemu su 60-godišnjaku nanijeli teške tjelesne povrede i unutrašnje krvarenje u predjelu glave. Optuženi trojac se izjasnio da nisu krivi, piše Jutarnji.hr.

N. V. je odbacio tvrdnje da ga je cimer polno zadovoljavao u toaletu, ali je priznao da je u više navrata nasrtao s E.O na sredovječnu žrtvu.

- U jednom trenu bilo mi je ga je žao pa smo otišli u WC da porazgovaramo. Tamo sam ga zagrlio, rekao mu da mi je žao zbog nasilja i da više neću dozvoliti da ga drugi zatvorenici maltretiraju. Taj dan smo u ćeliji igrali šah. Čovjeku sam želio da se izvinim zbog zlostavljanja, ali ne znam kako bi to izvinjenje shvatio jer tad je bio psihički nestabilna osoba zbog djela koje je počinio, a rekao nam je da je pritvoren zbog privrednog kriminala – branio se N.V. koji je žrtvu, "zbog bahatosti udario najmanje dva, tri puta." Negira da su 60-godišnjaka provocirali zbog zločina radi kojeg je pritvoren, ali otkriva da su svi postali nervozni u ćeliji kada se otkrio razlog svog pritvaranja.

Za gnusno zlostavljanje u ćeliji doznalo se kad je E.O. odlučio da prisvoji tuđ doručak pa je izbila svađa.

E.O. se u sudnici branio ćutanjem, baš kao i F.Š.H. koji je, pak, u tužilaštvu izneo obranu.

- N. V. i E. O. su dovedeni u našu sobu 44 nakon sukoba sa zatvorenicima u prethodnoj ćeliji. Nije tačno da je razlog nasrtanja na čovjeka bio kad su saznali zbog čega je pritvoren jer ja sam sve vrijeme znao razlog. Problem je nastao 15.12.2016. kada mu je u posjetu došao advokat, a to su ova dvojica shvatila kao da ih je tužio komandirima da švercuju Suboxon pa su tri puta sutradan pretresani. S fizičkim sukobom u ćeliji nemam veze niti sam podsticao na nasilje. Sukob je izbio dok se igrao Čoveče ne ljuti se, a započeo ga je E.O. koji je tražio 60-godišnjaka da igra, ali on nije htio, pa ga je udario šakom u glavu. Sutradan je zato imao natečen nos i oko, a uvo mu je bilo kao školjka - opisao je F.Š.H.

Zatvorsko maltretiranje koje je počelo sa sitnim provokacijama maltretirani čovek je detaljno opisao.

- F. mi je tražio da pjevam, a kad nije bilo dobro, huškao bi drugu dvojicu da me pretuku. Zabranjivao mi je da sjedim za stolom. Izmišljao je igre. Sve same neke gluposti. F. me samo jednom tukao po nogama dok sam ležao na krevetu a druga dvojica su me non stop pljuvala po licu, trgali mi pantalone. Kad me N. silovao u WC-u, drugi su to čuli i smijali se. A ja sam bio u šoku. Planirali su me da me siluju i drškom metle, ali do toga nije došlo jer je izbila svađa oko mleka. Bio sam polumrtav od udaraca. Završio sam na Rebru na neurohirurgiji - opisao je između ostalog zlostavljani pritvorenik koji je zbog svog (ne)djela međuvremenu pravosnažno osuđen na dvije i po godine zatvora.