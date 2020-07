Heroina iz Zagreba: Mirna je na ulici čula urlike i bez razmišljanja zaplivala ka autu koji je tonuo

-Izađi napolje! – vikala je, kako će se kasnije ispostaviti Zorana.

Mirna je ubrzala korak i našla se na podvožnjaku.

-Ugledala sam nevjerovatan prizor – automobil koji tone usred Zagreba, nasred puta. Djevojka je vikala vozaču da izađe, ali nije vidjela da on pokušava da izađe, ali da ne može otvoriti vrata – priča Mirna.

Ona je odmah zavezala povoce svoja tri psa i krenula prema vozilu. Prošla je pored dva muškarca i pitala ih da li su zvali nadležne službe.

– Rekli su mi da ih zovu, ali da je zauzeto i da su sve raspoložive službe na terenu. Iskreno, nisam razmišljala. Skinula sam patike, gornji dio trenerke i naočare te krenula ispod podvožnjaka, kuda sam prošla već milion puta – kaže Mirna.

Zorana joj je pomogla da pređe preko ograde. Dio puta je hodala, a kada više nije mogla da dodirne tlo, zaplivala je do automobila.

– Možete li da vjerujete? Plivala sam u Miramarskoj do automobila koji tone? Kolike su šanse da se to dogodi? – u nevjerici je Mirna.

Dok je došla, automobil se već podosta napunio vodom. Vozač je u pokušaju da otvori vrata otvorio prozor, pa je voda nadirala kroz njega.

– On je gurao vrata iznutra, a ja sam ih povlačila spolja. U jednom trenu su se otvorila i, srećom, čovjek je izašao. Dao mi je protezu i popeo se na krov. Ja sam izašla iz vode jer sam procijenila da je na sigurnom i da bih možda učinila više štete da sam ga pokušala izvući na suvo – navodi Mirna.

Ubrzo su stigli vatrogasci, a ona je odvezala svoje pse i otišla kući da se utopli. Prije nego što je legla na spavanje poslala je majci poruku u kojoj je opisala što se dogodilo. Ujutro se probudila i ne znajući da će postati junakinja priče.

– Vjerujem da u svakoj situaciji postoji neko ko je spreman pomoći. Realno, ovdje rizik nije bio velik. U ljudskoj je prirodi da pomognemo i jedino što je sad važno jest da je gospodin dobro – ističe Mirna.

Ona dodaje da se i danas osjeća “nestvarno”, kao i juče.

– Ova 2020. je zaista nevjerovatna, a tek je prošlo pola godine. Bojim se i pomisliti šta nas još čeka? Vulkan iz Medvednice? Zaista se nadam da je bilo dosta – kaže Mirna.

Ona je takođe rekla da planira da se nađe sa čovjekom kojeg je spasila od utapanja.

– On je dobro, zahvalio mi je i sigurno ćemo se vidjeti – zaključuje Mirna.

Njena majka Nevenka kaže da se tako nešto od njene kćerke moglo i očekivati.

– Uvek je imala izražen senzibilitet. Donosila je kući ranjene životinje – rekla je ona.

Last night, Zagreb is underwater in historic flood.🌧🌊 #Zagreb has been inundated with epic rainfall, flooding and devastating streets, shops, homes & businesses in a city centre. #ZagrebFlooding #floods pic.twitter.com/q1prRZdF1H

— Krešo Glavač 🇭🇷 (@kresoglavac) July 25, 2020