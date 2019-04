Oko jedan sat poslije ponoći, tokom rasprave u hrvatskom Saboru o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade na sprovođenju strukturnih reformi - došlo je do incidenta.

Iz sabornice je izbačen poslanik Živog zida Ivan Pernar koji je i nakon dvije opomene nastavio govoriti o Ivi Sanaderu pozivajući ga da prestane šutjeti i progovori o HDZ-ovim crnim fondovima, javlja HRT.

"Ova Vlada vodi zemlju u propast. To vidite po svim demografskim pokazateljima, po tome što je industrijska proizvodnja u padu, po tome što ste ugasili rafineriju, a sada i brodogradilišta, ljudi se svakodnevno iseljavaju iz zemlje. Pravosuđe i dalje štiti i pokriva HDZ. Država danas koristi pravosudni sistem. HDZ koristi pravosudni sustav za obračun s unutarstranačkom opozicijom. Iz toga razloga Sanader je gurnut niz stepenice, a Kalmeta uzdignut. Želim reći da takvo vođenje institucija kako to HDZ sada vodi, gdje pokušava krivnju za sve nedaće svaliti na leđa jednog nesretnika (Sanadera), to smatram licemjernim...", rekao je Pernar na što mu je potpredsjednik Sabora Milijan Brkić oduzeo riječ.

"Neću sjesti i nećete me ušutkavati, rekao je Pernar Brkiću. Brkić mu je tada izrekao opomenu i zatražio udaljenje iz sabornice. Pernar nije prihvatio tu, kako je rekao, pedagošku mjeru, a Brkić je tada odredio pauzu.

Nakon pauze, Straža je došla do Pernara i krenula ga izvoditi napolje iz sabornice .

Straža je u nastavku sjednice krenula nositi Pernara van Sabornice, a Branimir Bunjac (Živi zid) je izgubio živce. Počeo je vikati i naguravati se sa Saborskom stražom.

"Dosta toga, sram vas bilo ! Nemate pravo na to! Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš!",vikao je Bunjac, između ostalog.

"Ovo je Hrvatski sabor, ovo su vam vrijednosti u EU-u i NATO-u, ovo je politika zapadnog imperijalizma kojem je sve podređeno, dame i gospodo...", vikao je Pernar dok ga je Straža iznosila iz sabornice. Usput se snimao mobilnim telefonom.

Nakon što su Pernara iznijeli iz sabornice, Bunjac se javio za riječ.

"Gospodine bajkeru, povrijedili ste poslovnik, kukavički ste poslali Stražu da izbacuje poslanike Živog zida iz sabornice, a drugi puta kada to poželite, gospodine bajkeru, izvolite to učiniti sami", rekao je Bunjac, a Brkić mu je izrekao opomenu i zabranu govora do kraja rasprave. Bunjac je izašao van iz Sabornice te u hodniku nastavio prijetiti Saborskoj straži.