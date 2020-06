Gujon: Litije u Crnoj Gori pokazuju svim evropskim narodima put slobode

Vjerni narod u Crnoj Gori koji učestvuje na litijama pokazao je svima nama, ne samo Srbima, već cijeloj Evropi da hrišćanstvo i dalje živi i da to nije stvar prošlosti nego i sadašnjosti i budućnosti, ocijenio je francuski humanitarac Arno Gujon.

Komentarišući stanje u Crnoj Gori, Gujon je, tokom sinoć održane internet litije, kazao da je po njemu danas Srpska pravoslavna crkva najživlja Crkva u Evropi, te da su učesnici litija pokazali da možemo da se borimo za budućnost naše dece.

- Prvi put u poslednje vrijeme u Evropi vidimo toliko ljudi koji demonstriraju ne radi sopstvenog interesa, materijalnog, već vidimo da se narod bori za svoje pretke, za svoju istoriju, za svoju vjeru, za svoju djecu i potomke sa željom da potomci budu ono što su oni danas, kao što su njihovi preci bili a to su pravoslavci i Srbi i to je zaista zadivljujuće što pokazuje da imate ogromno srce - istakao je Gujon, i zahvalio učesnicima litija u Crnoj Gori zato što su, kako je kazao, "onakvi kakvi jesu".

- Hvala što nećete da se odrekne svoje vjere, svog identiteta, svoje istorije. Hvala što se borite za sebe, za svoj narod i pokazujete svim evropskim narodima put slobode, put borbe za ono što jesmo i pokazujte da nismo, i da ne treba da budemo, samo potrošači i konzumenti, nego da možemo da živimo kao narod i kao zajednica koja je vezana svojom verom, tradicijom i svojim jezikom. Hvala u ime svih ljudi iz Evrope što ste nam pokazali hrabrost, kako u Crnoj Gori tako i na Kosovu i Metohiji, i da ne postoje beznadežne situacije. Uvek treba imati nadu. Kao što Srbi na Kosovu i Metohiji imaju nadu, tako je i vi u Crnoj Gori imate i zato sam siguran da ćete istrajati i na kraju pobediti - poručio je tokom svog gostovanja u Internet litiji humanitarac Arno Gujon.

On je istakao i da je prelepo vidjeti solidarnost između Srba iz Crne Gore i Srba sa Kosova i Metohije i dodao da mu je jedna od najzanimljivih aktivnosti bila da se obezbijedi ljetovanje djeci iz srpskih enklava na crnogorskom primorju.

- Nažalost ove godine nećemo moći zbog situacije da ih vodimo , ali to nikad neću zaboraviti, te trenutke, i nikad neću zaboraviti kada dijete koje prvi put uđe u more uzvikne — "pa more je slano"!. To je taj doživljaj. Ne znam od čega će biti sačinjeni njihovi životi sutra, ali znam da nikad neće zaboraviti te trenutke kad su osetili prvi put u životu ukus mora - istakao je Gujon.