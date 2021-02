Grad u februaru: Snažni nanosi leda prekrili ulice Zagreba

Nakon natprosječno toplog vremena za ovo doba godine, u Hrvatsku je stiglo najavljeno zahlađenje i grad čija pojava nije uobičajena za ovo doba godine.

Pogodio je oko 14 sati južni dio Zagreba, a potom i krajnji istok grada. U južnom dijelu potrajao je desetak minuta, nakon čega se vrijeme smirilo, prenosi Dnevnik.

Nah fam Zagreb is cursed I should dip outta here pic.twitter.com/uDbefXzsMF

