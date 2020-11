Evo šta se krije iza veće smrtnosti korone i kako se virus može zaustaviti

Aktuelni talas pandemije korona virusa ima poražavajuće posljedice.

Broj umrlih od korone u Hrvatskoj izuzetno je visok posljednjih nekoliko nedjelja, pa je ova zemlja među najpogođenijim u Evropi, piše Večernji za koji ugledni molekularni biolog Nenad Ban objašnjava uzroke povećane smrtnosti.

"Tu se mora razlučiti govori li se o procentu "pozitivnih" ili "zaraženih" ljudi. Procenat "zaraženih" ljudi koji preminu procjenjuje se na 0,3 do jedan odsto i taj broj je konstantan. Ako se čini da se povećava smrtnost pacijenata, to znači ustvari da se, nažalost, danas u Hrvatskoj mnogi ljudi ne javljaju ljekaru pa onda ili ozdrave i to se nigdje ne evidentira ili završe u bolnici, što se onda, naravno, prepiše kovid-19 infekciji. Zbog toga izgleda da je danas smrtnost viša", rekao je dr Ban za Večernji.

Kako je dodao, talas neće posustati sve dok se ne spriječi mjerama ili dok virus ne pregazi ljude tako da hiljade i hiljade njih umre, a još veći broj završi u bolnicama.

"Dakle, apsolutno je važno da se uvedu strože mjere i situacija dovede pod kontrolu. U ovoj situaciji, čak i ako danas sve zatvorimo, broj bolesnih i preminulih nastaviće da se povećava istom, a možda čak i većom brzinom, barem narednih mjesec dana", poručio je.