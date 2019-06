Džomić: Venecijanska komisija osporila preknjižavanje crkvene imovine

Protojerej-stavrofor Velibor DŽomić izjavio je, nakon današnjeg objavljivanja Mišljenja Venecijanske komisije o Prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, da se pokazalo tačnim da nema saglasnosti ove komisije za jednostrano preknjižavanje imovine crkava i vjerskih zajednica.

DŽomić, koji je koordinator Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko-primorske, rekao je za Radio "Svetigora" da su se pokazala netačnim uvjeravanja predstavnika crnogorske vlasti i njoj naklonjenih medija da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje o prijedlogu ovog zakona.

"Nema one ideje da se jednostrano preknjižava imovina na osnovu popisa organa uprave nadležnog za imovinu i da katastar postupa po tome. Naprotiv, svako može da podnese zahtjev. I ja mogu danas da podnesem zahtjev da je vaš stan moj, ali to ne znači ostvarivanje prava po tom zahtjevu", kaže protojerej DŽomić.

On je podsjetio da je upravo to bila intencija člana 62 i 63 spornog prijedloga zakona.

"Ta intencija nije dobila prolaz. To je moguće samo nakon završene upravno-sudske procedure, upravno-pravne procedure, u slučajevima kada negdje nije završen državni premjer. A tamo gdje su okončani postupci, gdje je sve završeno, gdje već decenijama i godinama postoje pravosnažna rješenja, tamo isključivo putem sudske odluke. To znači da onaj koji tuži, u ovom slučaju ako bi to bila država, mora da dokaže svoje pravo da je bila vlasnik crkvene imovine. A to je, odgovorno tvrdim - nemoguće", pojasnio je protojerej DŽomić.

On je dodao da se iz prvog čitanja Mišljenja Venecijanske komisije vidi da sve i kada bi se desilo da negdje u nekom pojedinačnom slučaju država bude uknjižena kao vlasnik neke seoske crkve, ona nema pravo da utiče na status korisnika i da određuje "ko će u kakvu crkvu da ide".

"Venecijanska komisija je u tome izričita. To su postupci koji su apsolutno nepotrebni i štetni", naglasio je protojerej DŽomić.

On smatra da ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore treba da bude štićeno, ali da je ono već zaštićeno Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

"Crna Gora treba da dobije moderan zakon koji će biti poštovan od svih, koji će biti prepoznat kao zakon o slobodi, a ne kao zakon o pravnom nasilju ili bilo kakvoj drugoj vrsti nasilja", rekao je otac DŽomić.

On je najavio da će tekst Mišljenja Venecijanske komisije narednih dana biti podrobno analiziran u Pravnom savjetu Mitropolije.

Crnogorska Vlada saopštila je da je Mišljenje Venecijanske komisije o Prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori, koje je danas objavljeno, veoma pozitivno.

Iz Vlade Crne Gore naveli su da nisu tačni navodi Mitropolije crnogorsko-primorske da je Vlada planirala jednostrano preknjižavanje crkava i da je Venecijanska komisija svojim mišljenjem navodno osujetila tu namjeru.