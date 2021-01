Područje Petrinje i Siska jutros je pogodio potres od 2,6 po Rihteru.

Potres se dogodio nekoliko minuta prije osam sati. Epicentar mu je bio 17 kilometara sjeverozapadno od Siska.

Nakon nekoliko minuta osjetio se još jedan potres.

Kako javlja EMSC, taj je bio 2,7 po Rihteru.

M2.7 #earthquake (#potres) strikes 9 km W of #Sisak (#Croatia) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/AA2dqHGEGe