Dva nova zemljotresa kod Petrinje: "Opet se čuo onaj grozan zvuk"

Prema podacima Seizmološke službe, jedan je zabilježen u 00.28 i bio je jačine 3 stepena po Rihteru s epicentrom kod Petrinje.

EMSC javlja da je zabilježen i jedan od 1,7 po Rihteru nešto poslije 6 sati u blizini Gline.

- Opet se čuo onaj grozan zvuk - napisao je jedan korisnik aplikacije koji je osjetio zemljotres.

Felt #earthquake (#potres) M1.7 strikes 9 km SW of #Sisak (#Croatia) 3 min ago. Please report to: https://t.co/eeFmWvWE9N pic.twitter.com/Gtu2iJtoRK

— EMSC (@LastQuake) January 28, 2021