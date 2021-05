Drugi zemljotres u sat vremena: Hrvatsku protreslo 3.4 po Rihteru

EMSC javlja da je magnituda 3.4. Epicentar je bio kod Gline.

EMSC navodi kako je epicentar bio 12 kilometara sjeverozapadno od Petrinje te na dubini od 5 kilometara.

Potres je zabilježen i u 17:39 sati, a njegova je magnituda bila 2.5. EMSC je naveo da je epicentar bio dvadesetak kilometara južno od Velike Gorice.

Građani javljaju da su potres osjetili kod Petrinje.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.4 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/pkhxe0q6xa

