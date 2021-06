Drama u Rijeci, otac pucao u momka kćerke: Državljanin BiH došao Srbinu na vrata, pa izvadio pištolj

Otac (56) pucao je u Rijeci na momka svoje kćerke nanijevši mu tjelesne povrede. Na lice mjesta ubrzo je došla policija i muškarcu je određeno zadržavanje.

Muškarac inače, državljanin BiH, došao je na vrata i nepozvan ušao u kuću momka njegove kćerke, koji je srpski državljanin. On se protivi vezi njega i njegove kćerke i kod žrtve je navodno došao kako bi sa njim porazgovarao na ovu temu.

On je od 42- godišnjeg čovjeka zatražio da sa njim uđe u automobil, međutim, on je to odmah odbio.

Pod izgovorom da ide po mobilni telefon, 56-godišnjak je potom otišao do vozila iz kojeg je uzeo pištolj i ispalio jedan hitac u vazduh. Zapretio je 42-godišnjaku i zatim uperio pištolj u njega i nastavio je da mu prijeti. Muškarac je odmah počeo da bježi, a 56-godišnjak je ispalio hitac iz pištolja prema njemu i pogodio ga u zglob lijeve noge, piše Avaz.

Tužilaštvo je od istražnog sudije Županijskog suda u Rijeci tražilo da se 56-godišnjaku odredi zatvor zbog opasnosti od bježanja, mogućeg uticaja na svjedoke i ponavljanja krivičnog djela, što je i usvojeno.