Drakonska kazna za nepoštovanje nacionalnih simbola

U Skupštinu Crne Gore stigao je Vladin Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, kojim je, između ostalog, predviđena kazna i do 2.000 evra za lica koja zastavu Crne Gore koriste kao prostirku ili zavjesu.

Izmjenama i dopunama se Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore usaglašava sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje.

Kazne za pravna lica kreću se od 300 do 20.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000 evra, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra.

Novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 evra kazniće se za prekršaj pravno lice ako upotrijebi grb i zastavu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore, ukoliko na grbu ili zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmijeni.

Takođe, zabranjeno je da se grb i zastava upotrebljavaju kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili kao bilo koji drugi znak za obilježavanje robe ili usluga.

Zastava, kako se ističe, ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti bilo ko zastavu smije koristiti kao prostirku ili zavjesu. Zabranjeno je i da se vrše bilo kakve izmjene u tekstu ili melodiji himne.

Uvodi se obaveza javnih ustanova čiji je osnivač država, odnosno opština da se zastava stalno vije na zgradama u kojima su smješteni ti organi i ustanove.

Takođe, u Prijedlogu izmjena i dopuna zakona uvodi se obaveza ustajanja prisutnih prilikom izvođenja himne Crne Gore, a kazna za nepoštovanje ove odredbe će iznositi od 300 do 2.000 evra.