Dolazak srpske vojske 1918. označio veliku obnovu Crne Gore

U Budvi je večeras održana Centralna proslava 100 godina od oslobođenja Boke Kotorske i ujedinjenja sa Srbijom, sa koje je poručeno da dolazak srpske vojske 1918. godine nije bio nestanak Crne Gore, nego njena velika obnova.

Skup pod motom "Pokoljenja djela sude" održan je u prepunoj sali Mediteranskog sportskog centra.

Skup je otvorio protojerej Srpske pravoslavne crkve Momčilo Krivokapić, koji je poručio da je priznavanjem samoproglašenog Kosova i ulaskom u NATO Crna Gora postala Montenegro, te da počinje vulgarna montenegrinizacija u svim sferama.

"Od reda ljudi ne znaju da Boka nikada nije bila Crna Gora, a da su Grbalj, Budva, Maine, Brajići, Bečići i Paštrovići - Boka kotorska. Boka se ujedinila sa Srbijom direktno, a ne preko Podgoričke skupštine", naglasio je otac Momčilo.

Prvi predsjednik Crne Gore od uvođenja višepartijskog sistema Momir Bulatović istakao je da veliki datum predstavlja vijek državnog ujedinjenja Boke kotorske i Crne Gore sa Srbijom u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca.

"Dolazak srpske vojske u Crnu Goru, a posebnu u Boku kotorsku nije, dakle, mogao biti čin uništenja Crne Gore, nego njene ponovne uspostave. Istina na novim osnovama. Kada bi malo razmislili i današnji crnogorski vlastodršci bi postali svjesni – da nije bilo 1. decembra 1918. godine, ne bi bilo ni majskog referenduma iz 2006. godine i tzv. obnove državne samostalnosti Crne Gore", rekao je Bulatović, koji je nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije.

On je osudio zabranu ulaska u Crnoj Gori istaknutim srpskim intelektualcima - pjesniku i akademiku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću, te političaru i pravniku Dejanu Miroviću.

Istoričar Čedomir Antić poručio je putem video obraćanja da mu je drago što je konačno došlo vrijeme da se srpski narod Crne Gore i Boke kotorske uputi ka slobodi i demokratiji.

"Sila je utočište slabog, a Đukanović ne bi ovaj progon prema svima nama primenjivao da ne vidi da mu preti politički kraj. Uvjeren sam da ova stogodišnjica našeg oslobođenja i ujedinjenja ponovo svedoči o velikim težnjama našeg naroda i njegovoj istorijskoj pobedi", naglasio je Antić.

On je ocijenio da to što režim Đukanovića nastoji da promijeni istoriju, što je nemoguće, govori o tome na kojoj bi strani on i njegove pristalice bile 1914. i 1941. godine. "On istorijski jeste poražen, a da li će biti poražen u budućnosti je pitanje koje se odnosi na budućnost čitavog našeg naroda", rekao je Antić.

On napomenuo da oni nisu izgradili novu crnogorsku naciju, jer znaju da, kada bi je izgradili demokratski, morali bi da to učine u bratstvu sa Srbima i Srbijom, a ne negirajući ih.

"Oni nisu uspeli ni u čemu drugom, osim da budu privezak i sluge moćnih i silnih na ovome svetu. Upravo zato, u borbi za vaša nacionalna prava, u borbi za ravnopravnost srpskog naroda, u borbi za jednu činjenicu – da je Crna Gora makar i srpska – vi imate sva prava da se pobunite, imate sva prava da izborite ravnopravnost sa drugim narodima. Želim vam srećnu stogodišnjicu oslobođenja i ujedinjenja, želim svima nama više sreće u ovom veku, i nadam se da ćemo se uskoro videti kada dođe sloboda, kada dođe demokratija i Srbin više ne bude rob", poručio je Antić.

Putem video linka obratio se i istoričar Aleksandar Raković, koji je rekao da crnogorski režim na čelu sa predsjednikom Milom Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem "neće biti večan".

"Budimo strpljivi. Mi smo svi kao narod pregurali, u bilo kojoj srpskoj zemlji, i okupacije koje su trajale predugo i okupacije koje su trajale kratko. I ovaj pokušaj okupacije identiteta u Crnoj Gori i srpske Crne Gore neće biti večan, a moja osnovna poruka je – ujedinićemo srpske zemlje i oslobodićemo srpsko more", poručio je Raković.

Predsjednik Odbora za proslavu 100 godina oslobođenja Budve Marko Bato Carević rekao je da je ponosan na obilježavanje ovog najslavnijeg datuma u istoriji, kada je poslije gotovo pet stotina godina tuđinske vlasti izvojevana sloboda.

"Crna Gora je u Velikom ratu izgubila 40.000 ljudi, oko 10 odsto od cjelokupnog broja stanovnika. Ogromna je to žrtva za tako malu zemlju. Žrtve Srbije su bile gotovo nezamislive. Skoro 28 odsto od ukupnog stanovništva je stradalo u borbama, zločinima nad civilima, a zatim od gladi i opakih bolesti", naveo je Carević.

Skupu se obratio i predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijasporu Miodrag Linta, koji je istakao da je ideja oslobođenja i ujedinjenja vječna i da oni koji danas čeznu za okupatorom ne mogu biti ni Bokelji, ni Crnogorci, ni Srbi.

Proslava, koju je organizovao pokret "Srpski narod Boke", počela je tradicionalnom himnom Crne Gore "Onamo namo", koju je napisao kralj Nikola, a završena pjesmom "Tamo daleko".

Slični skupovi povodom proslave 100 godina oslobođenja biće održani i u Kotoru, Herceg Novom, Budvi i Grblju.

Program obilježavanja završava se 11. novembra u Grblju, gdje će u manastiru Podlastva biti služena Sveta arhijerejska liturgija i parastos poginulima u Balkanskim ratovima 1912-1913. i Velikom ratu 1914-1918, te postavljena izložba fotografija "Tamo daleko".

Vlada Crne Gore je početkom avgusta, povodom najave predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta /SNS/ Momčila Vuksanovića da će organizovati svečanost povodom 100 godina od održavanja Podgoričke skupštine i ujedinjenja Crne Gore i Srbije, saopštila da neće dozvoliti afirmaciju datuma koji su poništili državnost Crne Gore.