Doktor zaposlio kao medicinsku sestru psihički bolesnu osobu i vjerio je VIDEO

Dr Goran Jusup izvukao je svoju "medicinsku sestru" iz psihijatrijske bolnice na ostrvu Ugljanu i zaposlio je u svojoj ordinaciji u Obrovcu.

Doktor zaposlio kao medicinsku sestru psihički bolesnu osobu. Potvrdio je ovu informaciju za Index, otkrivši i njenu dijagnozu, koju iz etičkih razloga ne objavljujemo. Prema onome što nam je rekao, radi se o teškoj psihičkoj bolesti.

Sve je počelo najavom priloga u emisiji Provjereno, čiji glavni akteri su obrovački dr Jusup i njegova navodna zaručnica, 25-godišnja Veronika Pecolaj, koja se u ambulanti predstavlja kao medicinska sestra iako ni sama ne zna gdje je završila medicinsku školu.

Situacija je dramatičnija nego što se činilo

U međuvremenu je stigla i potvrda iz Hrvatske komore medicinskih sestara, u kojoj navode kako u njihovu registru nema osobe pod njenim imenom.

Na njih dvoje pacijenti se žale mjesecima, a prema pisanju Slobodne Dalmacije, izgubili su gotovo hiljadu pacijenata u zadnjih pola godine. Epilog ovog haosa u obrovačkom Domu zdravlja je otkazivanje ugovora nakon dvije vanredne inspekcije.

Ipak, čini se kako je situacija o Jusupovoj ordinaciji dramatičnija nego što se činilo.

Redakcija Index.hr ga je pozvala. Prvo se na telefon javila Veronika, ali nakon naknadnog saznanja o njenoj dijagnozi, odlučili smo kako nećemo objaviti transkript tog razgovora.

Zatim je slušalicu preuzeo dr. Jusup.

Kako komentarišete navode Hrvatske komore medicinskih sestara iz koje kažu kako u njihovu registru nema osobe pod njenim imenom?

Komentarišem kako ste rekli, jasno vam je kad vam ja ovo kažem. Ona nije medicinska sestra. Ona nema znanje. Ona je meni kao spremačica.

Za to vrijeme se u pozadini čuje kako Veronika psuje.

"Prekini razgovor, prekini razgovor", viče ona.

"Makni se, jebo te Isus, makni se", odgovara doktor.

"Prekini razgovor, odmah", ne posustaje Veronika.

Je li sve u redu?

Ma nema problema. Ona je malo luda. Munjena je.

Zašto ste zaposlili osobu za koju kažete da je luda i munjena?

Ja nemam, frende, s njom ništa. Ja sam joj samo želio pomoći. Ja sam je izvukao iz bolnice.

Koje bolnice?

Kad je bila u ludnici na Ugljanu.

Molim?

Ona je bila na Ugljanu u psihijatrijskoj bolnici. Ja sam je izvadio. Tamo ju je stavila njena majka. To je šiptarska politika, ona je isto šiptarka.

Kako mislite da ste je izvukli iz bolnice?

Ja sam joj samo želio pomoći. Izvukao sam je iz bolnice jer ju je majka tamo spremila.

Zbog čega ste zaključili da joj nije mjesto u bolnici?

Po meni nije bila za Ugljan. Nije bila psihijatrijski bolesnik.

Kakva joj je bila dijagnoza?

Oni su joj stavili dijagnozu u skladu s bolnicom. To ti je sve njena majka šiptarka pokrenula.

Tom rečenicom je Goran Jusup završio razgovor.

"Igre protiv Hrvata"

Otprilike sat vremena prije ovog razgovora redakcija Index.hr ga je pozvala ponovo i zamolila da nam pojasni što se to događa u njegovoj ordinaciji.

"Doktor Goran Jusup je stvarao ovu državu na prvoj liniji, poslije je Hrvatske išla moja brigada u Bosnu, po Bosni smo se borili. Ove igre koje se igraju protiv Hrvata Gorana Jusupa. Ja se ne sramim da sam Hrvat. Oni žele mene u grob staviti živa. Ja se ne bojim nikoga. Ja jebem mater ovoj državi, koju sam ja stvarao. A najviše jebem mater lokalnoj upravi i gradonačelniku Anti Županu. On je kurac, a ne doktor, on je smeće. On je tu lokalna uprava, prvi čovjek grada. Narod nasjeda na dezinformacije i laži. Ja imam fakultet iz Zagreba, i specijalizaciju isto iz Zagreba, to smeta njima", rekao nam je.

Je li vam onda na kraju oduzeta licenca ili nije?

Evo, da ja znam, ja bi ti reka. Ništa oni meni nisu rekli. Nemaju muda meni doći pred oči. Govna, smeća.

Koja je uloga Veronike Pecolaj u vašoj ordinaciji?

Ne radi ona posao medicinske sestre, ja radim i taj posao. Njena je uloga da primi i pozdravi ljude, ona kaže: 'Doktore taj i taj pacijent, upišite ga.'

Je li ona pisala uputnice, kako tvrde neki pacijenti? Neki od njih su rekli da su uputnice bile pogrešno napisane.

Nije pisala uputnice.

Jeste li u ljubavnoj vezi s njom?

More se i to reći. Mene nije sramota onoga što kažem.

Je li ona medicinska sestra?

Ja koliko znam, ne znam ništa, odgovorio je.

Imao je potrebu pojasniti još nešto oko situacije u kojoj se našao nakon što je u njegovoj ambulanti proveden nadzor koji je utvrdio niz nepravilnosti.

"Slušaj, ovdje je bila pripravnost, godinama je bila pripravnost. Ko treba doktora, odi u ambulantu, zovi Jusupa godinama. Ja sam to otkaza, onim luđacima u Domu zdravlja, onim govnima. Oni su tražili da budem cijelu noć i dan na vezi, da će mi platit 7 kuna na dan. Ma jebalo vas 7 kuna da vam jebalo majku. I nakon toga je počelo. Ja ću biti u pripravnosti, ali jebemu mater, plati mi pošteno. Razumiš me, jeba ga bog", rekao je doktor Jusup.

Je li tačno da je u proteklih pola godine iz njegove ambulante otišlo hiljadu pacijenata?

To je skoro istina, to je opet kriva lokalna uprava i samouprava, gradonačelnik Ante Župan. Ti nisi doktor, jeba ti pas mater. To je istina, a što ljudi ne vole čuti istinu, to nije moj problem, zaključio je Goran Jusup.