Dodik: Srbi u Hrvatskoj obespravljeni, javna tajna da je sloboda Gotovine plaćena

Hrvatskom zločinačkom vojno-policijskom akcijom "Oluja" Srbi su u toj zemlji od konstitutuvnog naroda postali mala, obespravljena, zajednica.

Ponovio je ovo danas u izjavi za Radio Republike Srpske, srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

On, nije htio da komentariše najavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je, navodno, odlučio je da u septembru prisustvuje obilježavanju godišnjice stradanja srpskih civila u Varivodama tokom posljednjeg rata.

Dodik je naglasio da je "Oluja" bila smišljena akcija kojom su sa svojih vjekovnih ognjišta protjerani Srbi i da zato etničko čišćenje niko nije odgovarao.

- Ta akcija “Oluja” nije nešto samo da se na ovaj ili onaj način obilježi u Hrvatskoj. To je pitanje ukupnih srpsko-hrvatskih odnosa. Odlazak potpredsjednika Vlade, Borisa Miloševića u Knin na obilježavanje Hrvatska je iskoristila da pokaže kvazi-demokratsko lice. Miloševićev odlazak tamo nije bila laka odluka, ali on je to odlučio i to je bio njegov izbor. Srbi su prije tamo bili konstitutivan narod, a sada su zajednica samo. Više od 220 hiljada Srba i dvije hiljade ubijenih i nestalih bilans su te akcije za koju niko nije odgovarao. Јavna je tajna da je dato na desetina miliona evra da se plati sloboda generala Gotovine - zaključio je Dodik za Radio Republike Srpske.