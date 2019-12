Dodik, Komšić i Džaferović s Pahorom otvorili Klupu prijateljstva u Ljubljani

Prije početka sastanka sa slovenačkim predsjednikom, članovi Predsjedništva BiH položili su vijenac na Spomenik žrtvama ratova na Kongresnom trgu.

Nakon toga u predsjedničkoj palati u Ljubljani započeo je sastanak članova razgovaraju o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH i Sloveniji, kao i zemaljama regiona.

Ob uradnem obisku Predsedstva Bosne in Hercegovine v Sloveniji so predsednik Republike Slovenije in predsedujoči ter člana Predsedstva Bosne in Hercegovine odkrili Klopco prijateljstva na Kongresnem trgu. pic.twitter.com/qB5mfoCvMm

