Đukanović priznao poraz

Predsjednik Crne Gore i lider DPS Milo Đukanović priznao je poraz na parlamentarnim izborima na kojima njegova stranka sa dugogodišnjim partnerima prvi put nije osvojila većinu u crnogorskoj Skupštini.

Đukanović je u ekskluzivnom intervjuu za Newsmax Adria govoreći o rezultatima nedjeljnih izbora, rekao da incidenti ne iznenađuju kao ni "necivilizacijski momenti" sa slavlja pobjede tri do juče opozicione partije.

On je rekao da su u Crnoj Gori kao i u regionu suprotstavljena dva pristupa – prozapadni kurs sa jedne i nazadni nacionalistički sa druge strane koji je sada probuđen.

"Incidenti nisu nikog iznenadili, slavlje još manje. Razloga za slavlje uvijek ima, ali to slavlje podrazumijeva i civilizovan odnos prema drugim građanima i potrebi očuvanja stabilnosti Crne Gore. Mi smo sinoć prisustvovali izlivu netolerancije, agresije, primitivizma, pokušaja obračuna sa ljudima koji drugačije misle", rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je ne samo u Crnoj Gori već u regionu u cjelini još živa dva pogleda na budućnost regiona – jedan je onaj kojeg personifikuje dosadašnji sastav vlasti u Crnoj Gori, kao manje-više u svim državama regiona, koji budućnost vidi u evropskom sistemu vrijednosti u evropskim i evroatlantskim integracijama.

"Nasuprot tome je kao što vidimo još uvijek vrlo živahan onaj nacionalizam iz 90-ih godina, koji je u novim okolnostima, zahvaljujući novim podsticajima probuđen i koji sad pokušava da okrene točak istorije unatrag", rekao je on.

Na pitanje može li to, on je odgovorio da misli da ne može.

Kada je u pitanju formiranje vlade, Đukanović je rekao "da ćemo uskoro prisustvovati raspletu i da ćemo od onih koji će raspolagati 41 mandatom u parlamentu dobiti njihovu ponudu za formiranje vlade".

Na pitanje da li će to biti tri do sada opozicione koalicije on je odgovorio da postoje najave da će to biti ove tri opozicione koalicije, ali dosta su udaljeni njihovi programi i ako postoji nešto što ih zbližava to je želja da smijene DPS.

Na pitanje da li će učestvovati u tome, on je odgovorio:

"Ne, zašto bismo učestvovali? Ja sam tu gdje sam, vrlo čvrsto uvjeren u ispravnost svojih politčkih stanovišta", kazao je Đukanović.

Državna izborna komisija objavila je konačne rezultate izbora - vladajuća Demokratska partija socijalista je osvojila 35,06 odsto glasova, koalicija "Za budućnost Crne Gore", koju predvodi Demokratski front (DF) osvojila je 32,5 procenata glasova, savezu "Mir je naša nacija" pripalo je 12,5 odsto glasova, dok je građanski pokret "Crno na bijelo" podržalo 5,53 odsto birača.