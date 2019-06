Đukanović očekuje priznanje crnogorske pravoslavne crkve

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da očekuje da Carigradska patrijaršija prizna autokefalnost kanonski neprizanate crnogorske pravoslavne crkve jer bi, kako je naveo, sve drugo bilo suprotno kanonskom pravu.

On je naveo da bi ga iznenadilo da u Carigradskoj patrijaršiji razmišljaju drugačije.

"To bi bilo suprotno kanonskom pravu i temeljnom principu etnofiletizma. Kao što smo 1918. ostali bez države, pa nakon toga, bez obzira što je bilo nasilno, logično 1920. ostali bez crkve", rekao je Đukanović za Televiziju N1.

On je podsjetio da su se 2006. godine promijenile okolnosti i Crna Gora postala nezavisna država, te da, u skladu s tim, organizacija Srpske pravoslavne crkve prati organizaciju države.

Đukanović ističe da nema govora o pokušaju da, donošenjem novog zakona o slobodi vjeroispovijesti, crkve i manastiri u Crnoj Gori budu oteti od Srpske pravoslavne crkve /SPC/ i dodijeljeni crnogorskoj pravoslavnij crkvi.

"Riječ je o groznoj i gruboj političkoj manipulaciji", naglasio je Đukanović.

On je rekao da ne doživljava kao prijetnje izjave srpskih zvaničnika koji ga optužuju da kreće u "otimanje manastira SPC u Crnoj Gori".

Đukanović kaže da je, prema arhivi Crne Gore, riječ o državnoj imovini, te da u crnogorskom Ustavu i danas piše da je svojina neotuđiva.

"To znači da će imovinu sačuvati svako ko može da priloži validnu dokumentaciju i dokaže pod kakvim je uslovima pravno valjano došao do sticanja imovine koja je do 1918. godine bila državna", naveo je Đukanović.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović optužio je Srpsku pravoslavnu crkvu da pokušava da čuva infastrukturu velike Srbije i da ometa evropski put Crne Gore, te najavio obnovu crnogorske pravoslavne crkve.

Mitropolija crnogorsko-primorska je u subotu, 15. juna, organizovala Trojičindanski sabor pred Sabornim hramom Hristovog vaskrsenja u Podgorici s ciljem da se u zajedničkoj molitvi pravoslavnih vjernika pošalje jasna poruka da je jedini pravi put - put bogoljublja i bratoljublja.

Sabor je sazvan u znak protesta zbog predloženog zakona o slobodi vjeroispovijesti koji predviđa oduzimanja imovine, odnosno hramova, Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.