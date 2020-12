Đukanović o sahrani Amfilohiju: Nisam bio spriječen, to je bila moja procjena

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović tvrdi da je sa pokojnim mitropolitom Amfilohijem odmah referenduma o nezavisnosti 2006. razgovarao o tome da se crkva u Crnoj Gori zove Pravoslavna, bez nacionalnog predznaka, i da “ta ideja na startu nije bila odbačena”.

Đukanović ovo pominje u trenutku kada pokojni mitropolit Amfilohije ne može da demantuje ovakve navode.

– Odmah nakon nezavisnosti, tokom razgovora sa Amfilohijem u prisustvu jednog zajedničkog prijatelja, predložio sam mu da treba razmišljati o tome da pravoslavna crkva u Crnoj Gori dobije takvo ime da bismo je oslobodili nacionalnog predznaka odnosno predznaka tih srpsko-crnogorskih podjela – kazao je on.

Kako dodaje, dali su izvjesno vrijeme “jednoj takvoj potencijalnoj evoluciji”.

– Ta ideja tada nije odbijena. Ona nije od samog starta odbačena kao ideja. Taj proces komunikacije između SPC i države u jednom periodu nakon nezavisnosti je tekao dosta primjereno. Međutim, dalji razvoj političkih događaja u Srbiji, regionu i na globalnoj sceni je doveo do zaoštravanja koja su se ispoljila prije svega zbog obnove velikodržavnih ideja – kazao je Đukanović.

Đukanović je dodao da je Zakon o slobodi vjeroispovijesti trebalo ranije usvojiti. Zakon je usvojen prošle godine u decembru i predviđao je da se imovina za koju crkva nema dokaza o vlasništvu vrati državi.

SPC je zbog toga organizovala litije koju su trajale mjesecima i na kojima je učestvovalo na desetine hiljada ljudi. Nova vlada Crne Gore najavljuje da će prvi korak biti izmjena zakona.

– Da, nije bilo optimalno vrijeme prošle godine u decembru. Učinjenom poslu nema mane, tada je bila procjena da se, iako je kasno, mora ići sa usvjanjem tog zakona, da se ne smije čekati više od pet godina od kada smo krenuli u tu priču , a podsjetiću vas da se u usvajanje tog zakona krenulo 2014. godine. I sve to je doprinijelo stvaranju jedne ovakve atmosfere koja je dovela do ovakvog izbornog ishoda – rekao je on.

Đukanović je uvjeren da ga mitropolit Amfilohije niti bilo ko drugi nije pobijedio na ovim izborima iako je “čuo takve komentare od onih ljudi ništa ne rade za 30 godina nego priželjkuju njegov poraz”.

Zašto nije otišao na sahranu

Na pitanje zašto nije otišao na sahranu mitroplita Amfilohija, sa kojim je decenijama imao komplikovane odnose ali i susrete, on je rekao da je smatrao da je “primjeren odnos” da pošalje telegram SPC, njenom sveštenstvu i vjernicima.

– Nisam bio objektivno spriječen, nego je to bila moja procjena mjere odnosa prema tom činu – kazao je Đukanović u intervjuu agenciji Beta.