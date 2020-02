Đukanović: Ne dolazim u Sarajevo, doći ću u Srebrenicu

Ne dolazim u BiH 2. i 3. marta iako su me dva člana Predsjedništva pozvala. Milorad Dodik napravio je nacionalnu predstavu, a ja ne želim biti dio te predstave. On neće ugroziti odnos Crne Gore i BiH. Ako me pozovu, doći ću u Srebrenicu na godišnjicu - kazao je, između ostalog, u intervjuu za Face TV Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore.

Dodao je da će prisustvom pokazati i odati počast žrtvama genocida. - Skupština Crne Gore među prvima je u svijetu usvojila Rezoluciju o genocidu, ja sam rekao da je bio genocid, ako treba i prisustvom to da potvrdim, dolazim na 25. godišnjicu, naravno - rekao je Đukanović.