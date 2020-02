Djevojku su maloljetnici pozvali na druženje na igralište, a zatim se na njoj brutalno iživljavali. Pojedi to, to je fino, govorili su nudeći joj izmet s poda. Nesretnica je uzela izmet i strpala ga u usta, a zatim gotovo povratila.

Sve to popratila je salva smijeha i podrugivanja. Na drugom snimku natjerali su je da u usta ugura grančicu drveta kako bi se ispovraćala, ali nije uspjela.

- Ma nemoj to snimati, nije zanimljivo kad se ne može ispovraćati. Pljuvati svako može - sugerisala je zlostavljačica dječaku koji je sve to snimao. Na trećem videu djevojku s teškoćama tjeraju da jede lišće.

Djevojka je polaznica škole za djecu s intelektualnim teškoćama u središnjoj Hrvatskoj. Jedva je punoljetna, ali intelektualno je na nivou djeteta i vjerojatno nije bila svjesna što od nje traže.

Direktor tvrdi da se to nije dogodilo u njihovoj ustanovi

- Taj se događaj nije dogodio u našoj ustanovi. Nisam obaviješten o snimci niti o sadržaju koji djeca dijele na društvenim mrežama. Djevojčica je pod pojačanim nadzorom. Takvo ponašanje nije dopušteno u našoj ustanovi. Mi odgovaramo za dijete kad je unutar ustanove. Svi su pod konstantnim nadzorom - rekao je.

Prošle godine druga grupa maloljetnika natjerala ju je da se skine gola, a zatim su te fotografije objavili na društvenim mrežama. Tad još maloljetna, djevojka takođe nije bila svjesna što radi.

Već tad, prije godinu dana, s njenim su slučajem roditelji upoznali policiju i nadležne službe.

- Htio sam da se malo osamostali. Inače uvijek izlazi uz moju pratnju, ali želio sam da se druži s drugom djecom i osjeti malo slobode. Puštao bih je na sat ili dva na druženje s vršnjacima jer ionako nema drugih prijatelja osim onih u školi - objašnjava otac koji je već tad uvidio razmjere problema.

Otac: Nije prvi put

Fotografije su uklonili s interneta, a on i kći su u tretmanu nadležnog Centra za socijalno staranje te im u školi stručno osoblje pruža podršku.

- Policija je tad otkrila počinioce. Ne znam šta je bilo s njima jer nikad nisam dobio informaciju ko su oni, ali situacija se nakon toga smirila i bilo je sve u redu do ovog incidenta. Sve je započelo prije nekoliko mjeseci kad bi je zvali na telefon. Nekad sam se i ja javio pa bi prekinuli. Ali nisam imao pojma da je ovako dramatično. O svemu su me obavijestili iz škole. Snimku nisam vidio jer jednostavno ne bih mogao to gledati - nastavlja očajni otac kojeg smo zatekli pri izlasku iz policijske stanice.

Djevojka kaže da ne zna zašto je to radila i da većinu djece koja su je natjerala na gnjusni čin ne poznaje. Neke od njih upoznala je tokom ljeta na lokalnom okupljalištu mladih.

- Zovu me na telefon i pitaju hoću li ići na igralište. Kad dođem, onda me zezaju i vrijeđaju me. Nagovaraju me da skočim na auto ili se popnem na krov auta - prepričava ona djetinje naivno nesvjesna da time ugrožava život.

Otac se nadovezuje kako bi tu djecu susreli šećući po gradu, a njegova je kći zbog toga bila uvijek uznemirena. Primijetio je i unazad mjesec dana da se ponaša drugačije, ali kaže da nije znao što se zapravo događa. Ali ovo nije prvi put da se maloljetnici iživljavaju nad djecom s teškoćama, saznajemo u školi koju djevojčica pohađa.

- Naši učenici su djeca ograničenih mentalnih sposobnosti i znali smo imati situacija u kojima su ih, uglavnom vršnjaci, kad postanu punoljetni, nagovarali da potpišu ugovore za mobitele te tako natjerali žrtve da plaćaju skupe uređaje umjesto njih ili je bilo drugih sličnih materijalno-pravnih situacija.

