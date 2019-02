Djevojčica koju je otac bacio prevezena za Zagreb

Sedmogodišnja djevojčica koja je u četvrtak ujutro teško povrijeđena na Pagu, prebačena je u Klinički bolnički centar Zagreb.

"Nakon ponovljenih dijagnostičkih pretraga utvrđeno je kako nije došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja djevojčice, te je u dogovoru s ministrom zdravstva prof.dr.sc. Milanom Kujundžićem, dr. med. i ravnateljem Kliničkog bolničkog centra Zagreb prof.dr.sc. Antom Čorušićem, dr.med., dijete vozilom Hitne medicinske pomoći uz pratnju anesteziološkog tima upućeno u KBC-a Zagreb", rekao je zamjenik direktora zadarske bolnice dr. Edi Karuc za "Zadarski.hr".

"Iako je bio spreman vladin avion koji je djevojčicu trebao prebaciti u Zagreb, pretrage su pokazale da zbog pneumokraniuma, odnosno prisutnosti vazduha u lobanji, ne može putovati avionom pa će biti prevezena sanitetskim vozilom", rekao je Kujundžić.

Djevojčica će biti primljena na Odjeljenje za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju KBC-a Zagreb, potvrdio je voditelj tog odjeljenja i pomoćnik direktora KBC-a Milivoj Novak.

Od četvoro djece koju je u Pagu s prvog sprata porodične kuće bacio otac, troje ih je teško ozlijeđeno, a najteže sedmogodišnja djevojčica koja je na odjeljenju intenzivne medicine zadarske bolnice stavljena na mehaničko disanje.

Dvije djevojčice nalaze se u jedinici intenzivne njege, a ostalo dvoje djece na hirurgiji, objavili su ljekari Opšte bolnice Zadar na konferenciji za medije.

"Sedmogodišnja djevojčica najteže je ozlijeđena. Ima brojne ozljede glave i grudnog koša tako da smo nju morali staviti na mehaničku ventilaciju. Ona je obrađivana do sada, no još uvijek nije stabilizirana. Kada se stabilizira, slijedi njezin transport prema Intenzivnoj jedinici za djecu na KBC-u Rebro", rekao je upravnik Odjeljenja za intenzivnu medicinu Edi Karuc.

Druga, osmogodišnja djevojčica, koja se takođe nalazi u jedinici intenzivnog liječenja, pri svijesti je i stabilizovana.

"Za nju se sutra planira operativni zahvat", izjavio je Karuc.

Pomoćnik načelnika službe za hirurgiju Saša Pavić potvrdio je da su drugo dvoje djece, dječak od tri i djevojčica od pet godina, smješteni na odjeljenju hirurgije.

"Djevojčica ima lakše tjelesne ozljede, uglavnom ima ogrebotine po licu i nagnječenje grudnog koša. Dječak je također stabilno, no na kontrolnim snimkama pojavilo mu se nešto zraka u grudnoj šupljini, što znači da vjerojatno ima povrijeđena pluća. To je minimalna količina pa se tu ne mora sada ništa raditi, ali to pripada u teške tjelesne ozljede", kazao je Pavić.