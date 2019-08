Dječak migrant o maltretiranju u Hrvatskoj: Molim vas, zamaglite mi lice, ubiće me

Molim vas, zamaglite mi lice, plašim se da će me ubiti, kaže jedan od dva dječaka iz Avganistana, smještena trenutno u centru za smještaj migranata u Krnjači.

Oni su bili žrtve brutalnog iživljavanja u Hrvatskoj, prije nego što su prebačeni ilegalno u Srbiju, a danas su svoje traumatično iskustvo prenijeli novinarima.

Јedan od migranata koji su mučeni na hrvatskoj granici je S.B (15), koji je ispričao da su ga na granici u Hrvatskoj najprije pitali da li dolazi iz Avganistana i da li je prešao iz Srbije, a potom tukli.

- Njih je bilo 10, a nas devet dječaka. Stavili su nas u kola i poslije toga su došli da nas tuku, imali su pendreke - rekao je on dodajući da su ga udarali po glavi i grudima, dok se ne umore.

Dječak, koji, inače, loše govori engleski, stalno je u priči ponavljao "oni", misleći na hrvatske policajce, rekao je da su im slomili telefone, uzeli više od 600 evra, uz "objašnjenje" da zapljenjuju i vodu i hranu.

S.B. je ispričao da je 24 sata proveo u jednom od automobila u koji su ga stavili i da mu nisu dozvoljavali da pije, jede ili izvrši nuždu, rekavši im: "Hrvatska nije toalet za vas, Srbija je toalet za vas".

On je zamolio novinare da mu zamagle lice na snimku jer, kako je naveo, ako ga ponovo uhvate - ubiće ga.

- Ne želim da se nađem u nevolji - rekao je S.B.

S.H (16), takođe iz Avganistana, ispričao je da je policija u civilu, sa pištoljima, pitala njegovu grupu, koja je prešla granicu, da li dolaze iz Srbije, a potom ih strpala u vozila i odvezla u policijsku stanicu, gdje su ih tukli.

Njega su, kako je naveo, stavili u jednu mračnu sobu, odvojivši ga od drugih.

- Čupali su me za kosu. Pitali su me zašto sam prešao granicu iz Srbije u Hrvatsku, kako se usuđujem, kako sam došao, ko mi je pokazao put i ko me je doveo. Govorio sam da ih ne razumijem, jer ne znam engleski, ali oni su pričali da znam engleski, ali da neću da pričam pred njima - rekao je S.H.

Pošto, kako je naveo, nisu dobili nikakve informacije od njega, pustili su vodu u sobu, dok je bio bez odjeće i, kako tvrdi, podvgli ga elektrošokovima, a potom su ga ostavili ispred zgrade dva sata na suncu.

Poslije su ga, kako je naveo, ponovo odveli na granicu i tukli oko 20 minuta, uzeli mu 700 evra i slomili mobilni telefon.

Ta dva dječaka, sada u centru u Krnjači, nisu jedine žrtve maltretiranja u Hrvastkoj, sudeći po medijskim izvještajima.

To potvrđuje i rukovodilac grupe za saradnju s medijima Komesarijata za izbeglice Ivana Čurko.

On je naglasila da prelazak migranata u Hrvatsku od početka nije bio praćen postovanjem osnovnih ljudskih prava, ali da je u posljednje vrijeme prisutno flagrantno kršenje ljudskih prava, enormna primjena sile i prebijanje ljudi.

To je, dodala je, posebno prisutno nakon izjave hrvatskih zvaničnika da štite svoju granicu na određene načine, koji podrazumijevaju i nasilje.

Takvu praksu ne priznaje nijedan zakon EU, nijedan zakon o azilu i nijedan zakon države koja se obavezala na određena prava, tvrdi ona.

- Od tada imamo situaciju da nam vrlo često dolaze djeca, ljudi, koji su maltretirani, povrijeđeni i isprebijani. To su načini mučenja tih ljudi koji su nepoznati civilizovanom čovjeku u ovom društvu - rekla je ona.

Djeca u Srbiju dolaze u užasnom stanju, čak i sa polomljenim nogama ili rebrama, kaže Čurko, ali ne žele da prijave nasilje kako ne bi bili javno obilježeni, pošto žele da nastave put ka EU, a ne da ostanu u Srbiji.

Ona je apelovala na međunarodnu zajednicu da pomogne da se prestane sa tako "neljudskim ponašanjem" ističući da svako lice koje pređe ranicu ima svoja prava i može da podnese zahtjev za azil.

- Da li će neka država to da odobri ili ne, to je stvar propisa i drugih stvari, ali mora na human način da mu se dozvoli da pređe granicu, da ga smjeste i da mu daju pristojne uslove za žćivot dok ne riješe pitanje utočista - rekla je Čurko, ističući da je to upravo ono što Srbija radi.

Svima koji dođu na teritorju Srbije bude obezbijeđen human smještaj, hrana, garderoba, kao i školovanje:

- U ponedjeljak oni kreću u školu s našom djecom. Imaju zdravstvenu zaštitu. Srbija sve što je prihvatila kao svoju obavezu, čak i više od toga, na najhumaniji način ispunjava - rekla je Čurko.