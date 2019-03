Djeca zbog oca monstruma mucala i živjela u groznim uslovima, a onda ih je bacio

Poput scene iz horor filma izgledao je zadnji dio dvorišta Bernarda Maričevića (85), vlasnika kuće iz koje je Josip Rođak juče bacio svoje četvoro djece. Bernard je zajedno sa komšijom prvi priskočio u pomoć djeci. Ispričao je ono što zna o porodici Rođak koja dvije i po godine stanuje na prvom spratu njegove kuće.

Kaže da djeca, i mlađa i starija, mokre u krevet na koji roditelji uopšte ne stavljaju posteljinu. Priča i da djeca imaju problem sa govorom, što je potvrdila i prijateljica njihove majke.

"Sve tri djevojčice, a i maleni, imaju problema s govorom i to zbog straha od oca. Stalno je vikao na Katicu i psovao, čak i kad bi ga pitala za hranu za djecu. Ta jadna djeca bila su bosa, bez čarapica, bez trenerki, bez jakne."

Užasno mi ih je žao”, kaže F.J. bliska prijateljica majke čiju je djecu njihov otac bacio kroz prozor.

Troje djece trenutno se nalaze u Zadarskoj bolnici. Djevojčica (7), čije se stanje posljednjih nekoliko sati pogoršalo, prebačena je tokom dana u Klinički bolnički centar Zagreb, dok će njena sestra (8) biti operisana sutra.

Kako se stravičan zločin dogodio

Djeca, najstarija sestra od osam godina, dvije mlađe sestrice od sedam i pet godina, i najmlađi brat od tri godine, još su bila u snu, u pidžamama. Bilo je tek 6.45 sati ujutro. Njihov otac Josip Rođak (54) prvo je uhvatio jednu djevojčicu i s balkona je bacio na popločeni put. Potom se vratio u kuću i jedno po jedno dijete bacao na isto mjesto s visine od nekoliko metara.

"K****n sine, šta si to napravio", vikala je njegova supruga kada je postala svjesna šta se događa.

Josip Rođak samo je prošao pokraj nje, spustio se u prizemlje kuće u Ulici bana Josipa Jelačića u Pagu, izašao napolje, sjeo u automobil i odvezao se u policiju.

Djeca imaju brojne povrede, frakture lobanje, jednom djetetu puklo je plućno krilo… Sedmogodišnja djevojčica bori se za život, a kako joj se danas stanje zakomplikovalo, u pripravnosti je bio i Vladin avion da je hitno preveze u Zagreb. Dijete je vozilom Hitne medicinske pomoći uz pratnju anesteziološkog tima upućeno u KBC Zagreb. Troje djece teško je povređeno. Osmogodišnja djevojčica ima ozbiljne povrede, dok su njena mlađa sestra od pet i najmlađi brat od tri godine prošli tek nešto bolje.

"Probudio me u 5.55, prije 6 sati. Pitao me spavam li. Ja sam na to rekla da ne spavam. Onda sam se okrenula prema njemu, a kasnije sam se okrenula prema djetetu", započela je priču Katica Rođak, supruga Josipa Rođaka i majka četvoro povređene djece.

Ona je navela da nije ni primjetila da je odnio djecu, odnosno, da nije shvatila dok joj nije odnio najstariju kćerku, kojoj je povrijedio oko.

"Kad sam vidjela da je nosi, mislila sam da je nosi u dnevni boravak. A bacio ju je dolje na beton", rekla je uznemirena majka.

Katica je odmah otrčala dole, bosa i u donjem vešu.

"Susjed je zvao hitnu i policiju. Ne znam gdje je sada muž. Ne želim čuti za njega, ne zanima me. Ne znam šta se događa s njim", završila je priču Katica Rođak.