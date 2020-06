Đakon Kosta: Vodite me u karantin, samo ne želim da me odvajate od porodice

Đakon Kosta Dojić je izjavio da se i dalje nalazi na granici ali da sada već policijski službenici pokušavaju da nađu nove načine kako bi mu onemogućili ulazak u zemlju.

Kako navodi, oni mu čak nisu dozvolili ni da potpiše punomoćje advokata, već drsko odbijaju pravnu obavezu uz samo jednu komandu – da napusti zemlju.

U međuvremenu, kod Dojića i njegovog sina, koji čekaju na granici, pristigli su supruga i drugo dvoje djece.

Granični policajci su ovu situaciju pokušali da iskoriste i razdvoje Dojića od porodice! Đakon Dojić ih je upozorio da djecu ne miješaju u njihove namjere, jer u suprotnom ima pravo da traži pomoć socijalne službe za postupanje na štetu djece.

On poziva policiju da poštuju pravila, kao što ih poštuje on koji im kaže jasno i glasno – vodite me u karantin ako je to uslov, ne bježim od karantina, samo ne želim da me odvajate od porodice i da nastavljate ovu vrstu pritiska na moju suprugu, djecu i mene.

Suprugu đakona Dojića evidentirali da je izašla iz države, a ona nije prešla granicu!

Kako nam je kratko saopštila supruga đakona Dojića, kada se pojavila na granici, jedna granična ekipa je evidentirala da je izašla iz države, a ona se još uvijek nalazi u Crnoj Gori i nije prešla granicu.

Po njenim riječima, ovakva neozbiljnost i neprofesionalnost mogu biti samo loša namjera.

