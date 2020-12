Disciplinski postupak protiv crnogorskog ambasadora u Vatikanu

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv već opozvanog ambasadora u Vatikanu Miodraga Vlahovića zbog osnovane sumnje da je prekršio Zakon o spoljnim poslovima.

Iz Ministarstva navode da će postupak biti pokrenut povodom objavljivanja teksta pod naslovom "Depeša br. 155/2018" u jednom crnogorskom mediju, čime je Vlahović službeni dokument Ministarstva učinio javnim.

U saopštenju se navodi da su do sada protiv Vlahovića pokrenuta tri disciplinska postupka zbog teže povrede službene dužnosti, od čega su dva okončana propisivanjem novčane kazne, dok je jedan u toku.

Iz Ministarstva podsjećaju da su za teže povrede službene dužnosti predviđene četiri moguće kazne - novčana, od 20 do 30 odsto zarade isplaćene za mjesec u kojem je izrečena, u trajanju do šest mjeseci, zatim zabrana upućivanja na rad u diplomatsko-konzularno predstavništvo na period do dvije godine, zabrana napredovanja do dvije godine i prestanak radnog odnosa.

O ovom slučaju će, kako se navodi, odlučivati Disciplinska komisija Vlade Crne Gore.