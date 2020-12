Demonstracije u Zagrebu: "Vakciniši mamu svoju, mene nećeš"

Vlada Hrvatske objavila je da vakcinacija protiv korone neće biti obavezna i da će biti besplatna, ali neki su se pobunili i protiv toga. Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića okupilo se pedesetak protivnika vakcine koji demonstriraju protiv vakcine za koronu.

- Cijepi si mamu, mene nećeš. (Vakciniši mamu svoju, mene nećeš) Pravo izbora - piše na velikom transparentu koji su demonstranti razvukli na Trgu.

Danas je Hrvatska imala preko 4.000 zaraženih i 70 mrtvih.

Demonstrante najviše brine šta ima u vakcini protiv korone i kako će se vakcinacija provoditi. Nisu ih umirile ni najave državnog vrha da će se svi oni javno vakcinisati. Mnogi demonstranti ne nose maske i počeli su dobijati kazne.

- Otkad se to naša država i Vlada brinu za obične građane? Sve ove godine niste učinili ništa da riješite probleme siromaštva, korupcije, kriminala, nepotizma, nezaposlenosti i iseljavanja. I sami ste imali prste u svemu tome, a sada se brinete za naše zdravlje i život. Toliko se brinete za nas da nam svaki dan putem medija servirate novu dozu straha, očaja i pesimizma, a to je "idealno" za duševno i fizičko zdravlje. Manipulišete s nama. Zavadili ste nas i dok se mi svađamo, ko zna što nam spremate. Sada nas je i Stožer pozvao da cinkamo naše komšije, sve kao za naše dobro. Kao u totalitarnim režimima. Još nas optužuju za fašizam zbog narodne nebrige i neodgovornosti, a većina odluka Stožera su kontradiktorne i nisu ništa drugo nego čisti fašizam i manipulacija građana. Oduzimaju nam slobodu i temeljna ljudska prava. HDZ putem Stožera uvodi diktaturu koja je loša za naše psihičko i fizičko zdravlje. Moramo im poslati jasnu poruku da to tako ne ide - rekli su, između ostalog, na prosvjedu.

Dok su demonstranti držali govor, mnogi prolaznici su im dobacivali da odu vidjeti kakvo je stanje u bolnicama ili kako je ljudima koji zbog korone nisu vidjeli mjesecima svoju porodicu.

U isto vrijeme je na Trgu nastao i protest onih koji su protestovali protiv protivnika vakcinacije.

