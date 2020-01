Davidović: Nedopustiv odnos vlasti Crne Gore prema SPC

Direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović ocijenio je da je nedopustiv odnos vlasti Crne Gore prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi /SPC/, te da Zakon o slobodi vjeroispovijesti nije njihovo unutrašnje pitanje i da BiH ima pravo da ukaže na visok standard koji je uspostavila svojim zakonom i međudržavnim ugovorima.

Davidović je naglasio da je nevjerovatno da se tako nešto dogodilo u 21. vijeku.

"Ako smo mi u BiH mogli da doneseno zakon i potpišemo međudržavne ugovore između SPC-a i BiH, Vatikana i BiH, a čeka se potpisivanje sa Islamskom zajednicom, bilo bi logično da se nešto slično uradi i u Crnoj Gori", rekao je Davidović za Alternativnu televiziju.

On je istakao da Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji je nadavno usvojen u Crnoj Gori, ne predstavlja samo problem otimačine vjerskih objekata izgrađenih do decembra 1918. godine, već i pitanje groblja, grobljanske crkve, odnosno kako neka kapela u nekom selu može biti državna ili da se u nju može uvesti bilo koja konfesija da tu vrši obrede.

"To je pitanje svetinja i poništavanja identiteta. Postavlja se ključno pitanje da li Crna Gora svoju državnost i svoj crnogorski identitet pokušava da gradi kroz svoju crkvu, kroz svog patrijarha koga će oni postavljati i nametati kroz instituciju koja će biti sluškinja režimu? To je pitanje na koje je teško odgovoriti, ali način na koji je to urađeno je nevjerovatan", rekao je Davidović.

Prema njegovim riječima, činjenica je da je vlast u ovom trenutku u velikom gubitku, jer je narod stao uz SPC, kao i pripadnici političkih stranaka.

On smatra da će cijela Crna Gora, osim dijela političkog aparata, iskazati svoj revolt i kao izraz dvadesetogodišnjeg potiskivanja svega onoga što je činilo identitet srpskog naroda Crne Gore - ukidanjem ćirilice, NJegoša, stvaranjem novog jezika, revizijom istorije, priznavanjem Kosova.

Davidović smatra da narod neće dozvoliti da država uđe u posjed crkvene imovine.

On je ukazao i da samoproglašeno Kosovo planira da donese isti zakon.

Govoreći o odnosu SPC i Republike Srpske Davidović je rekao da je on utemeljen 1992. godine, te je ta harmonija nastavljena do dana današnjeg na nivou pojedinih episkopa i sveštenika, a posebno na nivou patrijarha Pavla, a sada i patrijarha Irineja.

"NJihov dolazak odražava njihov stav prema borbi srpskog naroda i rukovodstvu. Ta harmonija u odnosu samo raste. Između Srpske pravoslavne crkve i Republike Srpske nema nijednog otvorenog pitanja", naveo je Davidović.

On je istakao da Srpska nema otvorenih pitanja ni sa drugim vjerskim zajednicama, samo ono koje se odnosi na vraćanje imovine i ono se odnosi na sve - i na SPC i na Jevreje i na Islamsku zajednicu i na Katoličku crkvu.

"To se ne može rješavati bez zakona na nivou BiH", dodao je Davidović.

Davidović je rekao da učenici vjeronauku ocjenjuju kao najljepši školski predmet i da ona ostavlja velike posljedice u definisanju ličnosti, nacionalnih elemenata identiteta i svih drugih.