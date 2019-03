Crnu Goru u 20. vijeku karakteriše bratoubilaštvo

Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ocijenio je da Crnu Goru u 20. vijeku karakteriše surovo bratoubilaštvo, koje se nastavlja i danas.

Mitropolit Amfilohije je na sinoćnjoj tribini "Crna Gora u 20. vijeku", koja je održana u "Srpskoj kući" u Podgorici, da je Crna Gora sve do 1918. godine u nacionalnom pogledu bila jedinstvena i da su svi osjećali kao Srbi.

"To potvrđuje i zvanični udžbenici u kojima piše da u Crnoj Gori žive pravoslavni Srbi, a da ih ima nešto malo katoličke i muhamedanske vjere", rekao je mitropolit Amfilohije.

On kaže da je na ideji "jedinjenja srpstva" radio je i kralj Nikola, koji je pokušao da u balkanskim ratovima uspostavi državne ideje, o čemu svjedoči i njegova himna "Onamo, namo", gdje pjeva o Prizrenu kao svome domu.

"Nakon 1918. godine dolazi do podjela i one su u to vrijeme bile dinastičke prirode. Kralj Nikola je sa svojim sinovima u Prvom svjetskom ratu želio da nametne svoju dinastiju kao jedinu u srpstvu, ali njegovo bjekstvo iz zemlje umnogome je odredilo njegovu i sudbinu njegove dinastije", dodao je mitropolit Amfilohije.

On je rekao da nije u to vrijeme bilo podjela na Srbe i Crnogorce, već je do toga došlo zbog dinastičkih interesa.

"Ipak su prevladali Karađorđevići, ali dio Crnogoraca to nije prihvatio", rekao je mitropolit Amfilohije.

On je naveo da se vrhunac bratoubilaštva i zle kobi Srba na Balkanu dogodio u Drugom svjetskom ratu, podjelom na četnike i partizane, koji su na početku krenuli zajedno u borbu protiv okupatora, ali je do podjela došlo zbog ideoloških razlika.

"Komunisti su pod plaštom antifašizma krenuli i u likvidaciju svoje braće, što je izazvalo reakciju četnika. Poznato je da su Bajo Stanišić i Pavle Đurišić oslobodili Danilovgrad i Berane, ali da nisu pristali na likvidacije viđenih ljudi, koje su počeli komunisti", rekao je on.

Mitropolit Amfilohije je ocijenio da je čudno da današnja vlast gleda na Pavla Đurišića kao na izdajnika iako je on sa 120 probranih Srba i oficira ubijen u Jasenovcu.

"U toj likvidaciji presudsnu ulogu je imao Sekula Drljević, koga današnja vlast glorifikuje i čak pjeva njegovu himnu. A ona je prvi put izvedena u logoru Stara Gradiška, gdje su ubijeni Đurišić i njegovi oficiri", dodao je mitropolit.

Tribinu je organizovao Kulturno-informativni centar "Sveti Sava", a predviđeno je da se svakog petka do 20. juna u "Srpskoj kući" održavaju predavanja o aktuelnim temama u Crnoj Gori, o kojima će govoriti ugledni srpski intelektualci.