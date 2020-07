Crnogorski voditelj rekao da je Hitler bio inspirisan Svetim Savom i dodao da Miloš Obilić nije ni postojao

U emisiji "Živa istina", koja može da se prati na crnogorskom javnom servisu, voditelj Darko Šuković izgovorio je čitav niz kontroverznih tvrdnji na račun Srba i srpske istorije samo dolivajući ulje na vatru na već alarmantnu situaciju u toj zemlji.

BRUKA NA CRNOGORSKOM JAVNOM SERVISU! Voditelj REKAO DA JE HITLER BIO INSPIRISAN SVETIM SAVOM, a onda dodao da MILOŠ OBILIĆ NIJE POSTOJAO!

U razgovoru sa doktorom Miodragom Carom Pavličićem o podršci koju su ljekari dali SPC i litijama, Šuković je, između ostalog, rekao:

- Ako 50 ljekara ide da podrži jednu vjersku zajednicu koja sebe definiše kao svetosavsku, onaj ko je malo više pročitao o korijenima svetosavlja zna da su njihovi duhovni oci Dimitrije Ljotić, Ava Justin i Nikolaj Velimirović, a sve što su oni govorili je u suprotnosti sa tim učenjem... Nikolaj Velimirović je kazao da je najstariji nacionalizam na svijetu nacionalizam koji je uspostavio Sveti Sava i koji je poslužio Adolfu Hitleru kada je gradio koncept nacional-socijalizma... i 50 ljekara ide to da podrži - negodovao je voditelj.

On se tu nije zaustavio.

- Moram da kažem da Kneževa večera ili da je Miloš Obilić ubio cara Murata, to su gluposti, to su neistine. Nije bilo ni Obilića ni devet Jugovića, naučite da živite sa tim. Zar nije bolje, uz rizik da vas mrze, reći istinu koja će jednog dana doći do svijesti ljudi nego podržavati ljekare u nečemu za šta podrške nema - pitao se Šuković.

U daljem toku razgovora, doktor Carević je odgovarao na pitanja o inkluziji Srba u crnogorsko društvo, o dešavanjima u Budvi i vodi li se antisrpska politika u Crnoj Gori.

