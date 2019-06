Crnogorci povećali cijene apartmana i soba

Cijene apartmana i soba u Crnoj Gori drastično su skočile zbog nezapamćenih kiša i niskih temperatura tokom maja i početka juna, pa smještaj u privatnom sektoru za noć košta od 15 do 40 evra!

Sada će turisti, umjesto 100 evra za 10 dana, koliko bi platili za iznajmljivanje najjeftinijeg smještaja, morati da plate 150 evra, a one najskuplje apartmane 400 za isti period.

Vlasinici privatnih smještaja, npr. u Herceg Novom, riješili su da u drugoj polovini juna, kao i u julu i avgustu nadoknade sve što su izgubili u predsezoni, pa su odlučili da udare turiste po džepu za dodatnih pet do 10 evra.

"Dosad su turisti za krevet plaćali 10 evra, ukoliko je kuća bila udaljena od plaže i imala zajedničko kupatilo, 20 ukoliko je bio u pitanju apartman udaljen od mora, a 30 ukoliko je on blizu obale. Sada više ne može da se nađe krevet po tim cijenama, jer su one skočile za po pet evra, a ima i onih čiji su apartmani na obali i koji traže i 40 evra za noć. Turista ima malo, i to onih koji su riješili da svoj godišnji odmor iskoriste baš u junu, nadajući se nižim cijenama," ističe jedna od mještanki Herceg Novog, koja je željela da ostane anonimna.

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić potvrdio je da je cijenu smeštaja u privatnom sektoru moguće pevaćati na licu mjesta, ali ne i preko turističkih agencija.

"Kada postoje potpisani ugovori o aranžmanima, nije baš lako da se iznenada promijeni cijena. Međutim, ima i onih u kojima stoji da su cijene podložne promeni, što klijent potpisuje, pa je s tim saglasan. Nisam primjetio da je hladno vrijeme uzrokovalo povećanje cijena u turističkim agencijama. Ipak, davaoci usluga u privatnom smještaju imaju mogućnost da sami kreiraju cijene kako žele i moguće je da će to raditi u narednom periodu," naveo je on.