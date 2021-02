Crna Gora uvodi "Ministarski sat"

Poslanički klubovi vlasti i opozicije naizmenično će ubuduće jednom mjesečno moći da predlože sazivanje sjednice na takozvani Ministarski sat, gdje će ministri odgovarati na pitanja poslanika o temama koje su najznačajnije.



To je predviđeno izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore, prenosi portal CdM pisanje Dana.

Šef kluba poslanika Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović potvrdio je informaciju o izmjenama i dopunama Poslovnika kojima se uvodi Ministarski sat.

"Posljednjim izmjenama i dopunama Poslovnika, uveden je novi institut, takozvani Ministarski sat, odnosno pravo poslanika da sazovu posebnu sjednicu na tačno određenu temu, na kojoj će resorni ministar odgovarati na njihova pitanja", rekao je Bogdanović.

On je istakao da je novitet to da na tim posebnim sjednicama posljednja riječ pripada poslanicima, a ne ministrima, kao što je to bio slučaj do sada.