Crna Gora se sprema na obnovu litija?

Član Pravnog savjeta i ekspertskog tima Mitropolije crnogorsko-primorske Dragan Šoć smatra da je Zakonom o slobodi vjeroispovijesti vlast u Crnoj Gori ušla u jedan pravni akt koji je po svojoj suštini anticivilizacijski, anticrnogorski, a samim tim i antisrpski i protivan svemu što se vezuje za istoriju i tradiciju Crne Gore.

"Virus korona dala je vlastima u Crnoj Gori predah, ali vjerujem, kada sve ovo prođe, da će se obnoviti litije i, ukoliko Bog ne prosvijetli pamet vlastima, u međuvremenu moraće da shvate da ne smiju da srljaju i da prihvate ono što im je ponuđeno, a to je da časno izađu iz ove situacije time što će se sporne tačke ovoga zakona izbaciti", rekao je Šoć za Radio Svetigoru.

Šoć je istakao da je bio prijatno iznenađen reakcijom građana i pokretanjem masovnih litija, istakavši da su one "zapale za oko stranim adresama", koje su se upitale da li ovakav pokret može da se odrazi još više, odnosno da stabilnost koju potenciraju bude dovedena u pitanje na širem nivou.

Kada su u pitanju pregovori između ekspertskih timova Vlade Crne Gore i Mitropolije crnogorsko-primorske, Šoć ističe da je poprilično skeptičan i oprezan.

"Vidi se da to nije više onaj tvrdokoran stav prvog čovjeka DPS-a (Mila Đukanovića) koji je govorio da su litije ludački pokret i demonstriranje sile do nekog stava koji je obećavajući što ja tumačim da su neki sponzori te vlasti koji zapravo upravljaju pojedinim procesima u ovom dijelu regiona sugerisali da se otvori i ne fingira dijalog koji bi doveo do rješenja i smirio situaciju", ocijenio je Šoć.

On je rekao da bi skeptičan stav u vezi pregovora radije zadržao sve dok se ne potpiše, usvoji, objavi i krene u pravni život zakon o slobodi vjeroispovjesti sa svim onim prijedlozima izmjenama koje je predložio Ekspertski pravni tim Mitropolije.

Komentarišući privođenje Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i sveštenika na Cvijeti u Podgorici, pa i objave da se za praznike službe održavaju bez prisustva vjernika, Šoć je ocijenio da je to demonstacija neke vrste sile prvih ljudi policije i tužilaštva.

Šoć je poručio svim ljudima koji su učestvovali u litijama da se pripreme jer, kako je rekao, vlast u Crnoj Gori računa da je energija splasnula i da više neće biti lako motivisati ljude.

"Kad se stvore uslovi, treba odmah prva litija da pokaže da se ništa nije promijenilo. Virus korona će proći, a uz virus bi valjalo krajem godine da ispratimo i ovu vlast u Crnoj Gori, jer je odavno prešla u hronično", ocijenio je Šoć, koji je i podgorički advokat.